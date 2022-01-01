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Комната смерти
Комната смерти, 2009: актеры и роли
The Killing Room
Комната смерти
2009 / США
Трейлер
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Комната смерти, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Либесман
Jonathan Liebesman
В ролях
Ник Кэннон
Nick Cannon
Клеа ДюВалл
Clea DuVall
Хлоя Севиньи
Chloe Sevigny
Тимоти Хаттон
Timothy Hutton
Петер Стормаре
Peter Stormare
Шей Уигэм
Shea Whigham
Билл Стинчкомб
Bill Stinchcomb
Миде Паттон
Meade Patton
Люк Секстон
Luke Sexton
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