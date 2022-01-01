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Комната смерти Комната смерти
Киноафиша Фильмы Комната смерти Комната смерти, 2009: актеры и роли
The Killing Room Комната смерти 2009 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Комната смерти, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Либесман Jonathan Liebesman
В ролях
Ник Кэннон Ник Кэннон Nick Cannon Клеа ДюВалл Клеа ДюВалл Clea DuVall Хлоя Севиньи Хлоя Севиньи Chloe Sevigny Тимоти Хаттон Тимоти Хаттон Timothy Hutton Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Шей Уигэм Шей Уигэм Shea Whigham Билл Стинчкомб Bill Stinchcomb Миде Паттон Meade Patton Люк Секстон Luke Sexton
Вышка
Вышка
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