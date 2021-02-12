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Владимир Коренев
Владимир Коренев
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Владимир Коренев
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Дата рождения
20 июня 1940
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
2 января 2021
Место рождения
Севастополь, СССР (Россия)
Биография Владимира Коренева
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Фильмография Владимира Коренева
Виват, Анна!
исторический, приключения
2008, Россия
5.0
Криминальный талант
приключения
1989, СССР
7.0
Я — актриса
биография
1980, СССР
7.0
Много шума из ничего
комедия
1973, СССР
6.0
Дети Дон-Кихота
комедия
1965, СССР
0.0
Человек-амфибия
приключения, фантастика, мелодрама
1961, СССР
7.0
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Статьи о персоне
«Видели его только по телевизору»: у звезды «Человека-амфибии» Владимира Коренева нашлись тайные внучки
Артист при жизни так и не увидел младших родственниц.
Написать
12 февраля 2021 12:38
«На 99,9 % отцовство доказано»: внебрачная дочь Владимира Коренева узнала результаты ДНК-теста
Жительница Томска мечтает познакомиться с именитыми родственниками.
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27 января 2021 15:32
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