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Владлен Давыдов
Владлен Давыдов
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Владлен Давыдов
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Дата рождения
16 января 1924
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
30 июня 2012
Карьера
Актер
Биография Владлен Давыдов
Родился 16 января 1924 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Владлен Давыдов
Зависть богов
драма, мелодрама
2000, Россия
6.0
Табачный капитан
исторический, комедия, мюзикл
1972, СССР
7.0
Освобождение: Направление главного удара
драма, военный
1970, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
За нами Москва
военный, исторический
1967, СССР
5.0
Выстрел
драма
1966, СССР
7.0
Человек-амфибия
приключения, фантастика, мелодрама
1961, СССР
7.0
Кубанские казаки
мюзикл, комедия
1949, СССР
6.0
Встреча на Эльбе
военный
1949, СССР
6.0
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