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Человек-амфибия Человек-амфибия
Киноафиша Фильмы Человек-амфибия Человек-амфибия, 1961: актеры и роли
Человек-амфибия 1961 / СССР
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Человек-амфибия, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Казанский Геннадий Казанский Владимир Чеботарев
В ролях
Владимир Коренев Владимир Коренев Анастасия Вертинская Анастасия Вертинская Михаил Козаков Михаил Козаков Николай Симонов Nikolay Simonov Владлен Давыдов Владлен Давыдов Александр Смиранин Юрий Медведев Юрий Медведев Георгий Тусузов Наталья Большакова Natalia Bolshakova Станислав Чекан Станислав Чекан Алексей Захаров Николай Кузьмин Михаил Медведев Анна Никритина
Вышка
Вышка
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