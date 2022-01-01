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Марсель Далио
Марсель Далио
Marcel Dalio
О персоне
Фильмография
Марсель Далио
Marcel Dalio
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Дата рождения
17 июля 1900
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
20 ноября 1983
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Марсель Далио
Родился 17 июля, 1900 года. Париж, Франция. Умер 20 ноября, 1983 года.
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Фильмография Марсель Далио
Приключения раввина Якова
семейный, приключения, комедия
1973, Франция
7.0
Как украсть миллион
мелодрама, криминал, комедия
1966, США
7.0
Леди Л
комедия
1965, Франция / Великобритания / Италия
5.0
Сабрина
комедия, мелодрама
1954, США
6.0
Иметь и не иметь
приключения, мелодрама, мюзикл, военный
1944, США
7.0
Великая иллюзия
драма, военный
1937, Франция
8.0
Пепе ле Моко
драма, мелодрама, криминал
1937, Франция
7.0
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