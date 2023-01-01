Неприкаянные, 1961

Соблазнительная и печальная, Розлин специально приехала в городок Рино, чтобы развестись с мужем. В местном баре Розлин и ее приятельница Изабель — неунывающая дамочка преклонных «средних лет», специалистка по разводам — знакомятся с двумя ковбоями.



Гэй и Гвидс — мужчины с большим жизненным опытом тоже одинокие и неприкаянные. Они странствуют по Неваде в поисках случайного заработка, и горячий ветер пустыни, суровая мужская дружба, тяга к виски, мальчишеская влюбленность в родео и недостроенный домик вдалеке от города — это все, что у них есть.



Богатством, которым ковбои обладают, они готовы поделиться с Розлин, которая ищет верности и настоящего человеческого тепла. Странная компания и присоединившийся к ним неудачливый ковбой Пирс отправляются в горы на ранчо, чтобы «как встарые добрые времена» объезжать диких невадских мустангов…