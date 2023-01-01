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Неприкаянные Неприкаянные
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The Misfits

Неприкаянные, 1961

1961 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Соблазнительная и печальная, Розлин специально приехала в городок Рино, чтобы развестись с мужем. В местном баре Розлин и ее приятельница Изабель — неунывающая дамочка преклонных «средних лет», специалистка по разводам — знакомятся с двумя ковбоями.

Гэй и Гвидс — мужчины с большим жизненным опытом тоже одинокие и неприкаянные. Они странствуют по Неваде в поисках случайного заработка, и горячий ветер пустыни, суровая мужская дружба, тяга к виски, мальчишеская влюбленность в родео и недостроенный домик вдалеке от города — это все, что у них есть.

Богатством, которым ковбои обладают, они готовы поделиться с Розлин, которая ищет верности и настоящего человеческого тепла. Странная компания и присоединившийся к ним неудачливый ковбой Пирс отправляются в горы на ранчо, чтобы «как встарые добрые времена» объезжать диких невадских мустангов…

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1961
Премьера в мире 31 января 1961
Возраст 18+
Бюджет $4 000 000
Режиссер
Джон Хьюстон
В ролях
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Монтгомери Клифт
Телма Риттер
Илай Уоллак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неприкаянные 2 постера
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