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Джейн Расселл
Джейн Расселл
Jane Russell
О персоне
Фильмография
Джейн Расселл
Jane Russell
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Дата рождения
21 июня 1921
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
28 февраля 2011
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джейн Расселл
Родилась 21 июня 1921 года. Штат Миннесота, США. Умерла 28 февраля 2011 года.
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Фильмография Джейн Расселл
Джентльмены предпочитают блондинок
мелодрама, комедия, мюзикл, драма
1953, США
7.0
Двойной динамит
комедия, мюзикл
1951, США
5.0
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