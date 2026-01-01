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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Норма Варден
Norma Varden
Киноафиша
Персоны
Норма Варден
Норма Варден
Norma Varden
Дата рождения
20 января 1898
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
19 января 1989
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.4
Свидетель обвинения
(1957)
7.7
Национальный бархат
(1944)
7.5
Джентльмены предпочитают блондинок
(1953)
Фильмография Норма Варден
6.2
Доктор Дулиттл
Doctor Dolittle
комедия, мюзикл, фэнтези
1967, США
5.6
Пять минут жизни
Five Minutes to Live
мюзикл, триллер, драма, криминал
1961, США
8.4
Свидетель обвинения
Witness For The Prosecution
триллер, драма, мистика
1957, США
7.5
Джентльмены предпочитают блондинок
Gentlemen Prefer Blondes
мелодрама, комедия, мюзикл, драма
1953, США
7.7
Национальный бархат
National Velvet
драма, семейный, спорт
1944, США
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