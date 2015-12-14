Звезда родилась
Звезда родилась

, 1954
A Star Is Born
США / мелодрама, мюзикл, драма / 18+
О фильме

Лос-Анджелес. На премьерном шоу по поводу выхода на экраны очередного фильма с участием кинозвезды Нормана Мэйна, солистка приглашенного оркестра Эстер Блоджетт во время исполнения собственного номера, останавливает прорвавшегося на сцену изрядно выпившего Нормана. Ей удается превратить непредвиденный визит в якобы запланированный эпизод шоу. Протрезвевший Норманн, в благодарность за свое спасение от позора, стремится отблагодарить девушку. Услышав, как она поет, он решает помочь ее невероятному таланту добиться успеха в кино. Эстер получает кино-псевдоним Вики Лестер, и Норману удается обеспечить ей главную роль в большом мюзикле. По мере того, как звезда Вики восходит все выше и выше и получает заслуженный «Оскар», звезда Нормана, к сожалению, закатывается. Их брак и семейное счастье оказывается недолгим. Безработный артист начинает пить еще больше и даже любовь жены не может спасти Нормана…

В ролях

Джуди Гарленд
Джуди Гарленд
Джеймс Мейсон
Джеймс Мейсон
Джек Карсон
Чарльз Бикфорд
Томми Нунан
Томми Нунан
Люси Марлоу
Режиссер Джордж Кьюкор
Сценарист Уильям А. Уэллмен, Мосс Харт, Дороти Паркер, Алан Кэмпбелл, Роберт Карсон
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 1954
Премьера онлайн 18 апреля 2003
Премьера в мире 29 сентября 1954
Дата выхода
15 апреля 1955 Австрия 6
3 мая 1955 Великобритания
21 декабря 1954 Германия
21 декабря 1954 Нидерланды
16 октября 1954 США
1 апреля 1955 Франция
15 мая 1955 Япония
Бюджет $5 019 770
Сборы в мире $4 350 276
Производство Warner Bros., Transcona Enterprises
Другие названия
A Star Is Born, Nace una estrella, Ein neuer Stern am Himmel, Une étoile est née, En stjärna föds, Assim Nasce Uma Estrela, Bir Yıldız Doğuyor, Csillag születik, È nata una stella, Een ster is geboren, En stjerne blir født, En stjerne fødes, Ena asteri gennietai, Ha nacido una estrella, Ha nascut una estrella, Narodziny gwiazdy, Nasce uma Estrela, S-a născut o stea, Tähti on syntynyt, Zrodila se hvezda, Zvezda je rodjena, Zvezda je rojena, Zvijezda je rodjena, Ενα αστέρι γεννιέται, Звезда родилась, Роди се звезда, 스타 이즈 본 디 오리지널, スタア誕生（1954）, 一个明星的诞生, 星海浮沉錄

Рейтинг фильма

7.5
7.5 IMDb
Отзывы о фильме

Новости о фильме

Бейонсе снимется с Брэдли Купером в ремейке «Звезда родилась»
14 декабря 2015 00:00 Бейонсе снимется с Брэдли Купером в ремейке «Звезда родилась» На волне популярности всевозможных ремейков заняться «возрождением» классических фильмов прошлого решил и Брэдли Купер. В качестве режиссерского дебюта звезда «Мальчишника в Вегасе» выбрал фильм

Фильмы похожие на Звезда родилась

Звезда родилась
Звезда родилась мюзикл, драма, мелодрама
1976, США
6.0
Джентльмены предпочитают блондинок
Джентльмены предпочитают блондинок мелодрама, комедия, мюзикл, драма
1953, США
7.0
Ребро Адама
Ребро Адама комедия, мелодрама
1949, США
7.0
Пасхальный парад
Пасхальный парад мелодрама, мюзикл
1948, США
7.0
Звезда родилась
Звезда родилась драма, мелодрама, мюзикл
2018, США
7.0
К востоку от рая
К востоку от рая драма
1955, США
7.0
Американец в Париже
Американец в Париже мюзикл
1951, США
7.0
Иметь и не иметь
Иметь и не иметь приключения, мелодрама, мюзикл, военный
1944, США
7.0
Победить темноту
Победить темноту драма, мелодрама
1939, США
7.0
Воспитание крошки
Воспитание крошки комедия, мелодрама
1938, США
7.0
Звезда родилась
Звезда родилась драма
1937, США
7.0
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта драма, мелодрама
1936, США / Великобритания
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
