Лос-Анджелес. На премьерном шоу по поводу выхода на экраны очередного фильма с участием кинозвезды Нормана Мэйна, солистка приглашенного оркестра Эстер Блоджетт во время исполнения собственного номера, останавливает прорвавшегося на сцену изрядно выпившего Нормана. Ей удается превратить непредвиденный визит в якобы запланированный эпизод шоу. Протрезвевший Норманн, в благодарность за свое спасение от позора, стремится отблагодарить девушку. Услышав, как она поет, он решает помочь ее невероятному таланту добиться успеха в кино.
Эстер получает кино-псевдоним Вики Лестер, и Норману удается обеспечить ей главную роль в большом мюзикле. По мере того, как звезда Вики восходит все выше и выше и получает заслуженный «Оскар», звезда Нормана, к сожалению, закатывается. Их брак и семейное счастье оказывается недолгим. Безработный артист начинает пить еще больше и даже любовь жены не может спасти Нормана…
A Star Is Born, Nace una estrella, Ein neuer Stern am Himmel, Une étoile est née, En stjärna föds, Assim Nasce Uma Estrela, Bir Yıldız Doğuyor, Csillag születik, È nata una stella, Een ster is geboren, En stjerne blir født, En stjerne fødes, Ena asteri gennietai, Ha nacido una estrella, Ha nascut una estrella, Narodziny gwiazdy, Nasce uma Estrela, S-a născut o stea, Tähti on syntynyt, Zrodila se hvezda, Zvezda je rodjena, Zvezda je rojena, Zvijezda je rodjena, Ενα αστέρι γεννιέται, Звезда родилась, Роди се звезда, 스타 이즈 본 디 오리지널, スタア誕生（1954）, 一个明星的诞生, 星海浮沉錄