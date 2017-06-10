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Постер фильма Как выйти замуж за миллионера
Постер фильма Как выйти замуж за миллионера
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Как выйти замуж за миллионера

Как выйти замуж за миллионера

How to Marry a Millionaire 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Нью-Йорк слезам не верит. Традиционная ситуация: три модели-блондинки ищут мужей-миллионеров. Для осуществления своих планов девушки снимают шикарную квартиру в элитном районе и начинают осуществлять задуманное. Проходят три месяца — из квартиры продана последняя мебель, а на горизонте — ни одной подходящей партии. К финалу картины страсти накаляются, у двух подруг возникает дилемма: деньги или любовь? Лишь у третьей, на первый взгляд, все складывается хорошо. Но это лишь — на первый взгляд.

Как выйти замуж за миллионера - фрагмент из фильма
Как выйти замуж за миллионера  фрагмент из фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 29 октября 1953
Дата выхода
1 января 1954 Бразилия
22 февраля 1954 Великобритания
2 апреля 1954 Германия
15 августа 1955 Дания
23 февраля 1954 Италия
17 мая 1954 Португалия
29 октября 1953 США
30 апреля 1954 Франция
11 марта 1954 Япония R18+
Бюджет $1 870 000
Сборы в мире $1 482
Производство Twentieth Century Fox
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Режиссер
Жан Негулеско
В ролях
Бетти Грэйбл
Бетти Грэйбл
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Рори Кэлхоун
Рори Кэлхоун
Дэвид Уэйн
Дэвид Уэйн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
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Как выйти замуж за миллионера

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10 июня 2017 12:39
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