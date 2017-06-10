Нью-Йорк слезам не верит. Традиционная ситуация: три модели-блондинки ищут мужей-миллионеров. Для осуществления своих планов девушки снимают шикарную квартиру в элитном районе и начинают осуществлять задуманное. Проходят три месяца — из квартиры продана последняя мебель, а на горизонте — ни одной подходящей партии. К финалу картины страсти накаляются, у двух подруг возникает дилемма: деньги или любовь? Лишь у третьей, на первый взгляд, все складывается хорошо. Но это лишь — на первый взгляд.
|1 января 1954
|Бразилия
|22 февраля 1954
|Великобритания
|2 апреля 1954
|Германия
|15 августа 1955
|Дания
|23 февраля 1954
|Италия
|17 мая 1954
|Португалия
|29 октября 1953
|США
|30 апреля 1954
|Франция
|11 марта 1954
|Япония
|R18+