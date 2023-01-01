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Гарфилд 2
Гарфилд 2, 2006: актеры и роли
Garfield: A Tail of Two Kitties
Гарфилд 2
2006 / Великобритания / США
6.9
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 5
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Гарфилд 2, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тим Хилл
Tim Hill
В ролях
Брекин Мейер
Breckin Meyer
Дженнифер Лав Хьюитт
Jennifer Love Hewitt
Билли Коннолли
Billy Connolly
Люси Дэвис
Lucy Davis
Джудит Шекони
Judi Shekoni
Тим Карри
Tim Curry
Боб Хоскинс
Bob Hoskins
Оливер Мьюрхед
Вероника Алисино
Veronica Alicino
ДжейБи Блэнк
Роджер Рис
Roger Rees
Билл Мюррей
Bill Murray
Иэн Эберкромби
В прокате
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Рецензия
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