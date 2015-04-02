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Гарфилд 2 Гарфилд 2
Киноафиша Фильмы Гарфилд 2 Отзывы о мультфильме «Гарфилд 2»
Garfield: A Tail of Two Kitties Гарфилд 2 2006 / Великобритания / США
6.9 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о мультфильме «Гарфилд 2»

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Комментарии Обсудить в чате
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ula 2 апреля 2015, 12:51
на самом деле первая часть была более захватывающей, но вторая тоже не плохая... Если есть желание - то надо его удовлетворить✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ania 2 апреля 2015, 12:51
✊ Фильм на самом деле БЕ! Что в нем прикольно, то музыка!

Коты рисованные, а все другие животные нормальные!

Этот фильм для детей 8-13 летннего возраста! Это не семейная комедия, а гов**!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ania 2 апреля 2015, 12:51
Опять мультик, на этот раз прикольный только рисованными котами!

интересно смотреть первые минуты прибывания котов в другой жизни, да и на этом усё!

Оценка 3/6
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
michael 2 апреля 2015, 12:51
✊ Михаилу Гуревичу понравилось!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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