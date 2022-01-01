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Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
О персоне
Фильмография
Фотографии
Анна Тараторкина
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Дата рождения
8 октября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Анна Тараторкина
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Фильмография Анна Тараторкина
Последствия
драма
2019, Россия
0.0
Невезучая
мелодрама
2017, Россия
5.0
Мой любимый призрак
комедия
2017, Россия / Украина
0.0
Осколки хрустальной туфельки
мелодрама
2015, Россия
5.0
Мама выходит замуж
мелодрама
2012, Россия
0.0
Земля людей
драма
2010, Россия
7.0
Счастливый конец
комедия
2009, Россия
4.0
Девочка
драма
2008, Россия
4.0
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