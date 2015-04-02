Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Марина Голуб
Марина Голуб
Marina Golub
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Марина Голуб
Marina Golub
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 декабря 1957
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
10 октября 2012
Карьера
Актриса
Биография Марина Голуб
Родилась 8 декабря 1957 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Марина Голуб
Мама дарагая!
комедия
2014, Россия
5.0
Мамы
комедия
2012, Россия
6.0
36 и 6
комедия
2011, Россия
0.0
Атомный Иван
комедия, мелодрама
2011, Россия
6.0
Пять невест
комедия
2011, Россия
7.0
Зайцев, жги! История шоумена
мелодрама
2010, Россия
5.0
Человек с бульвара КапуциноК
комедия
2009, Россия
5.0
Счастливый конец
комедия
2009, Россия
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В Санкт-Петербурге состоялась премьера комедии «Мама Дарагая!»
1 апреля в международный День смеха в северной столице состоялась премьера фильма Ярослава Чеважевского «Мама Дарагая!». Эта картина стала первой комедийной работой признанной
Написать
2 апреля 2015 00:00
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»