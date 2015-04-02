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Марина Голуб

Marina Golub
Марина Голуб
Марина Голуб Marina Golub
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Дата рождения
8 декабря 1957
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
10 октября 2012
Карьера
Актриса
Биография Марина Голуб

Родилась 8 декабря 1957 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Марина Голуб
Мама дарагая!
Мама дарагая!
комедия 2014, Россия
5.0
Мамы
Мамы
комедия 2012, Россия
6.0
36 и 6
комедия 2011, Россия
0.0
Атомный Иван
Атомный Иван
комедия, мелодрама 2011, Россия
6.0
Пять невест
Пять невест
комедия 2011, Россия
7.0
Зайцев, жги! История шоумена
Зайцев, жги! История шоумена
мелодрама 2010, Россия
5.0
Человек с бульвара КапуциноК
Человек с бульвара КапуциноК
комедия 2009, Россия
5.0
Счастливый конец
Счастливый конец
комедия 2009, Россия
4.0
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В Санкт-Петербурге состоялась премьера комедии «Мама Дарагая!» 1 апреля в международный День смеха в северной столице состоялась премьера фильма Ярослава Чеважевского «Мама Дарагая!». Эта картина стала первой комедийной работой признанной
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2 апреля 2015 00:00
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