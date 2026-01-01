Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы 36 и 6

36 и 6

18+
О фильме

Мама Галя пожертвовала ради сына Славика всем: молодостью, красотой, карьерой врача, возможностью встретить любимого мужчину. Всю жизнь она посвятила здоровью и счастью сына, который, как ей кажется, постоянно чем-то болен. Мама Галя беспрестанно пичкает Славика лекарствами, а их квартира превращена в стерильный изолятор. Бахилы, шапочки, маски, стерильные полы, кварцевые лампы, стерилизаторы для посуды. «Чистота это жизнь! Все остальное путь к смерти!» — любит повторять Мама Галя. А мальчик взял и вырос. Славику 20 лет, он работает в аптеке, и о, ужас! он влюбляется. Девушка его мечты — милая и нежная Женя. Мама Галя понимает, что нельзя терять ни минуты и начинает спасать сына. По совету подруги Люси она сама ищет Славику подходящую жену. Славику на помощь приходят друзья…
Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2011
Режиссер
Ярослав Чеважевский
В ролях
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Дмитрий Аверин
Дмитрий Аверин
Нина Лощинина
Нина Лощинина
Марина Голуб
Марина Голуб
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Все актеры и съемочная группа
Мама дарагая! 5.1
Мама дарагая! (2014)
Счастливый конец 3.8
Счастливый конец (2009)
На море 6.2
На море (2009)
Ёлки 7.0
Ёлки (2010)
Изображая жертву 6.8
Изображая жертву (2006)
Беспринципные в деревне 5.3
Беспринципные в деревне (2023)
Русский Бес 5.5
Русский Бес (2018)
Мифы 3.8
Мифы (2017)
Норвег 6.0
Норвег (2015)
Зимы не будет 5.9
Зимы не будет (2014)
Пельмени 5.2
Пельмени (2013)
Мамы 6.7
Мамы (2012)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
