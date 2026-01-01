Мама Галя пожертвовала ради сына Славика всем: молодостью, красотой, карьерой врача, возможностью встретить любимого мужчину. Всю жизнь она посвятила здоровью и счастью сына, который, как ей кажется, постоянно чем-то болен. Мама Галя беспрестанно пичкает Славика лекарствами, а их квартира превращена в стерильный изолятор. Бахилы, шапочки, маски, стерильные полы, кварцевые лампы, стерилизаторы для посуды. «Чистота это жизнь! Все остальное путь к смерти!» — любит повторять Мама Галя. А мальчик взял и вырос. Славику 20 лет, он работает в аптеке, и о, ужас! он влюбляется. Девушка его мечты — милая и нежная Женя. Мама Галя понимает, что нельзя терять ни минуты и начинает спасать сына. По совету подруги Люси она сама ищет Славику подходящую жену. Славику на помощь приходят друзья…

Развернуть