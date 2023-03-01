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Скорпион на ладони Скорпион на ладони
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Скорпион на ладони, 2011

2011 / Россия
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О фильме

Журналист Саша Таранов пытается пережить смерть любимой жены, прибегая к рекомендациям маститого психотерапевта. Желая заглушить боль утраты, он совершает экстравагантные поступки, граничащие с откровенным безумием. Забросив свою работу и привычный образ жизни, он проводит дни напролет в шатаниях по городу. На своем пути он встречает трех женщин — Лику, Ольгу и Анну, каждая из которых может стать его спасительным лекарством и нитью, выводящей к свету. Но вначале ему предстоит разгадать тайну внезапного исчезновения одной из них…

5.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2011
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Ткачев
Сергей Ткачев
В ролях
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Сергей Ткачев
Сергей Ткачев
Владислав Сыч
Наталия Ткачева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скорпион на ладони 1 постер
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Скорпион на ладони
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