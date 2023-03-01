Скорпион на ладони, 2011

Журналист Саша Таранов пытается пережить смерть любимой жены, прибегая к рекомендациям маститого психотерапевта. Желая заглушить боль утраты, он совершает экстравагантные поступки, граничащие с откровенным безумием. Забросив свою работу и привычный образ жизни, он проводит дни напролет в шатаниях по городу. На своем пути он встречает трех женщин — Лику, Ольгу и Анну, каждая из которых может стать его спасительным лекарством и нитью, выводящей к свету. Но вначале ему предстоит разгадать тайну внезапного исчезновения одной из них…