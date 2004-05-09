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Фильмография
Наталия Ткачева
Nataliya Tkachyova
Киноафиша
Персоны
Наталия Ткачева
Наталия Ткачева
Nataliya Tkachyova
Дата рождения
14 апреля 1916
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
9 мая 2004
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
За витриной универмага
(1955)
6.1
Маша
(2005)
0.0
Щит Минервы
(2005)
Фильмография Наталия Ткачева
6.1
Маша
Masha
мелодрама, комедия
2005, Россия
Щит Минервы
Schit Minervy
драма
2005, Россия
6.4
За витриной универмага
Za vitrinoy univermaga
комедия
1955, СССР
Онлайн
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