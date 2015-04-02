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Ворон Ворон
Киноафиша Фильмы Ворон Отзывы о фильме «Ворон»
The Crow Ворон 1994 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Ворон»

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GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Спасибо за отзыв, пожалуй, все равно схожу. Хотя бы из-за уважения к Кьюсаку.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 15/04/2012 - 19:36:59):Скучно и уныло

+1✊



Даже говорить особо нечего, унылая картинка, топорные диалоги, абсолютно не впечатляющий саунд, даже Кьюсак в этой роли не вдохновил. В общем настолько не порадовало кинцо, что даже не досмотрела.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Ну как мне показалось фильм не такой уж и плохой. И все же, если не посмотришь - много не потеряешь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anna 2 апреля 2015, 12:51
думала сходить, но читая отзывы закралось сомнение - а стоит ли??))✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Сама работа неплоха! Зря вы так, фильм снят пускай и с ляпами, но зато сюжет! Есть интрига,загадка. За просмотр всего фильма я ни разу не задумалась о чем то другом, смотрелось на 1м дыхании. При этом, я не любитель триллеров мне хотелось увидеть историю автора. Разгадка оказалась неожиданной. История интересной. А еще оценил красоту главной героини. Ах..

НО, режиссеру большой минус. Столько вырезок заметных....

😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
Ждала этот фильм... теперь задумалась... боюсь разочароваться ✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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