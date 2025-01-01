Жизнь Дмитрия Голышева покатилась по наклонной плоскости. Он бросил институт, разводится с женой и теперь предается бесконечным пьянкам и саморазрушению. Его ждет скорый призыв в армию, поэтому его бабушка настаивает, чтобы он нашел работу. Несмотря на показную отрешенность, Дима все еще переживает из-за развода и безумно любит свою Веру. Они поженились по любви, но девушка не смогла выдержать студенческого образа жизни, мечтая о путешествиях по миру и богатстве. В итоге она отвечает на знаки внимания богатого бизнесмена Юрия Максимовича Кулыгина. Отношения развивались стремительно, так что молодой человек не смог сохранить свою семью. Вера переехала жить к Юрию Максимовичу, оставив Дмитрия наедине со своими чувствами. В это время бабушка парня находит ему временную работу, которую предложил ее бывший ученик. Послушный внук принимает предложение бабушки и устраивается работать. Впоследствии Дима узнает, что бывший ученик бабушки никто иной, как Юрий Кулыгин.