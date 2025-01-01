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Постер фильма Мальчики-девочки
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Киноафиша Фильмы Мальчики-девочки

Мальчики-девочки

Malchiki-Devochki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жизнь Дмитрия Голышева покатилась по наклонной плоскости. Он бросил институт, разводится с женой и теперь предается бесконечным пьянкам и саморазрушению. Его ждет скорый призыв в армию, поэтому его бабушка настаивает, чтобы он нашел работу. Несмотря на показную отрешенность, Дима все еще переживает из-за развода и безумно любит свою Веру. Они поженились по любви, но девушка не смогла выдержать студенческого образа жизни, мечтая о путешествиях по миру и богатстве. В итоге она отвечает на знаки внимания богатого бизнесмена Юрия Максимовича Кулыгина. Отношения развивались стремительно, так что молодой человек не смог сохранить свою семью. Вера переехала жить к Юрию Максимовичу, оставив Дмитрия наедине со своими чувствами. В это время бабушка парня находит ему временную работу, которую предложил ее бывший ученик. Послушный внук принимает предложение бабушки и устраивается работать. Впоследствии Дима узнает, что бывший ученик бабушки никто иной, как Юрий Кулыгин.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Бюджет $8 000 000
Производство Intra Communications
Другие названия
Malchiki-Devochki, Мальчики-девочки
Режиссер
Михаил Баркан
В ролях
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Нина Русланова
Нина Русланова
Владимир Богданов
Дмитрий Рудков
Аркадий Коваль
Аркадий Коваль
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

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