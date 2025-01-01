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Фильмография
Владимир Виноградов
Vladimir Vinogradov
Киноафиша
Персоны
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Vladimir Vinogradov
Дата рождения
4 августа 1968
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Пермь, Россия
Популярные фильмы
6.4
Ласковый май
(2009)
6.1
Глухарь в кино
(2010)
0.0
Пенсильвания
(2016)
Фильмография Владимир Виноградов
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мюзикл
Триллер
Фантастика
Год
Все
2020
2017
2016
2010
2009
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Режиссер
5
Гости из прошлого
комедия, фантастика
2020, Россия
Второе зрение
детектив
2017, Россия
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Пенсильвания
драма, триллер, криминал
2016, Россия
6.1
Глухарь в кино
Glukhar v kino
комедия, боевик
2010, Россия
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6.4
Ласковый май
Laskovyy may
драма, мюзикл
2009, Россия
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