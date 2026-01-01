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Максим Литовченко
Maksim Litovchenko
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Максим Литовченко
Максим Литовченко
Maksim Litovchenko
Дата рождения
16 августа 1969
День рождения через 2 дн. (16 августа)
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
В каком театре играет
Театр Гоголя
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
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Биография Максима Литовченко
Родился 16 августа 1969 года. Москва, СССР (Россия).
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