Парень-каратист 4, 1994

Мы снова видим мистера Мияги, умудренного жизненным опытом мастера восточных единоборств с острова Окинава, обучавшего в свое время талантливого юношу Дэниела. На этот раз мистер Мияги берет к себе на воспитание и обучение девушку! Его новая ученица - внучка американского солдата, спасшего Мияги жизнь во время Второй мировой войны.

У Жюли плохи дела в школе, с матерью она не ладит, она влипла в неприятную историю с хулиганами и обозлилась на весь мир. Мияги поможет Жюли избавиться от чувства гнева и научит её вкладывать максимальную силу в свой удар. Жюли придётся нелегко, ведь помимо своих врагов, школьных хулиганов, малышке-каратистке придётся сразиться с их взрослым вожаком, школьным тренером и злодеем.