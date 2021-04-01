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Парень-каратист 4 Парень-каратист 4
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The Next Karate Kid

Парень-каратист 4, 1994

1994 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Мы снова видим мистера Мияги, умудренного жизненным опытом мастера восточных единоборств с острова Окинава, обучавшего в свое время талантливого юношу Дэниела. На этот раз мистер Мияги берет к себе на воспитание и обучение девушку! Его новая ученица - внучка американского солдата, спасшего Мияги жизнь во время Второй мировой войны.

У Жюли плохи дела в школе, с матерью она не ладит, она влипла в неприятную историю с хулиганами и обозлилась на весь мир. Мияги поможет Жюли избавиться от чувства гнева и научит её вкладывать максимальную силу в свой удар. Жюли придётся нелегко, ведь помимо своих врагов, школьных хулиганов, малышке-каратистке придётся сразиться с их взрослым вожаком, школьным тренером и злодеем.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1994
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 18 июля 1994
Возраст 12+
Режиссер
Кристофер Кэйн
В ролях
Пэт Морита
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Констанс Тауэрс
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В разработку запущена новая часть «Парня-каратиста» — фильм выйдет в 2024 году Проект не будет связан с сериалом «Кобра Кай».
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19 сентября 2022 10:56
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