В каком порядке смотреть все части фильма «Один дома»

«Один дома», 1990

Огромная, пестрая и шумная американская семья проводит время в подготовке к путешествию по Европе. Скоро рождественские каникулы, и Маккалистеры в полном составе хлопочут в суетливых сборах, предвкушая долгожданный отдых. Только младший ребенок, Кевин, не слишком радуется событиям. Подросток предпочел бы остаться дома и тихо отпраздновать Рождество в уютной домашней атмосфере. Кто бы мог подумать, что желание мальчика неожиданным образом сбудется?

В путанице и суматохе семейство поспешно едет в аэропорт, опаздывая на рейс. Билеты, документы, чемоданы – все необходимое на месте. Дома забыли только… Кевина!

Мальчик просыпается в тишине огромного дома и понимает, что на какое-то время он стал здесь хозяином. Подросток еще не знает, что ему предстоит столкнуться с настоящими преступниками, которые хотят ограбить жилище обеспеченной семьи. Впрочем, и грабители не в курсе, что в пустом на вид доме их поджидает не по годам умный паренек, который не даст незваным гостям так просто завладеть имуществом Маккалистеров. Дом превращается в большую хитрую ловушку для непредусмотрительных воров.

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», 1992

После событий первого фильма прошел год. Маккалистеры стараются не вспоминать, как забыли младшего сына дома на Рождество. Теперь семья собирается в Калифорнию и, конечно, снова рискует опоздать на самолет. В аэропорту Кевин на секунду отвлекается и упускает из вида родителей, но в толпе виднеется папино пальто. Мальчик бежит за ориентиром, который окажется незнакомцем, и по ошибке садится в самолет до Нью-Йорка. Волей случая у подростка оказывается кредитка, и он решает развлечься по полной. Его ждут интересные места, новые знакомства и неожиданная встреча со старыми «друзьями»: два незадачливых грабителя провели несколько месяцев за решеткой и теперь жаждут отомстить Кевину. Маленькому Маккалистеру и его находчивости снова предстоит защищать себя и свое жилье от злодеев.

«Один дома 3», 1997

Старушка по ошибке забирает в аэропорту чужой пакет. Там оказывается игрушечный автомобиль, который она без сомнений отдает Алексу – неугомонному и любопытному соседскому мальчику. Женщина понятия не имеет, что случайно увела у преступной группировки ценнейшую микросхему для запуска ядерных ракет. Четверо наемников идут по следу, чтобы вернуть товар заказчику, тем временем Алекс находит чип и понимает, что бандиты его ищут. Полиция не верит мальчишке, поэтому придется действовать самостоятельно. Сообщив сведения о микросхеме в службу безопасности, маленький герой встречает злоумышленников множеством коварных ловушек.

«Один дома 4», 2002

Глава семейства Маккалистеров принимает решение развестись с женой. Он уходит к другой женщине, живет с ней в огромном особняке, но поддерживает теплые отношения с сыном, и Кевин часто посещает дом новой папиной семьи. Однажды он остается там один и снова сталкивается с проблемами. Уже знакомый мальчику грабитель Марв идет на дело с послушной женой Верой. Преступники точно знают: в таком жилище есть, что красть. Но они не предполагают, что их ждет грандиозное противостояние с Кевином, который придумывает изощренные препятствия для бандитов.