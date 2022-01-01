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Дито Монтиель
Дито Монтиель
Dito Montiel
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Дито Монтиель
Dito Montiel
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Дата рождения
26 июля 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Дито Монтиель
Родился 26 июля 1965 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дито Монтиель
Клакер
комедия
2017, США
5.0
Война
триллер, драма
2016, США
5.0
Братство розы
драма, триллер, боевик
2013, США
0.0
Эмпайр Стэйт
драма
2013, США
6.0
Опасный квартал
драма, боевик, триллер
2011, США
7.0
Бой без правил
драма, боевик
2009, США
5.0
Как узнать своих святых
криминал, драма
2006, США
8.0
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