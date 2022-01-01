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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Час пик 2
Час пик 2, 2001: актеры и роли
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Час пик 2
2001 / США
8.2
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Час пик 2, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Рэтнер
Brett Ratner
В ролях
Джеки Чан
Jackie Chan
Крис Такер
Chris Tucker
Джон Лоне
Розелин Санчез
Чжан Цзыи
Ziyi Zhang
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