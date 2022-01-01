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Киноафиша Фильмы Час пик 2 Час пик 2, 2001: актеры и роли
Rush Hour 2 Час пик 2 2001 / США
8.2 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Час пик 2, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Рэтнер Бретт Рэтнер Brett Ratner
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Крис Такер Крис Такер Chris Tucker Джон Лоне Розелин Санчез Чжан Цзыи Чжан Цзыи Ziyi Zhang
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