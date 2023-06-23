Наша рецензия

Принято считать, и, в общем-то, вполне справедливо, что великие режиссеры редко увлекаются мистикой и фантастикой, а если и захаживают иногда на эту заповедную территорию, как Тарковский или Кубрик, то не слишком часто и с «эксклюзивными» целями. Алекс Пройас – счастливое исключение из упомянутого правила. Несмотря на то что он уже второе десятилетие снимает фантастику и мистику, то есть работает в жанрах, где особенно требуются и редко демонстрируются предельный такт и чувство меры, Пройаса…