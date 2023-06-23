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Знамение Знамение
Киноафиша Фильмы Знамение Отзывы о фильме «Знамение»
Knowing Знамение 2009 / США
7.7 Оцените
146 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Знамение»

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Наша рецензия

Принято считать, и, в общем-то, вполне справедливо, что великие режиссеры редко увлекаются мистикой и фантастикой, а если и захаживают иногда на эту заповедную территорию, как Тарковский или Кубрик, то не слишком часто и с «эксклюзивными» целями. Алекс Пройас – счастливое исключение из упомянутого правила. Несмотря на то что он уже второе десятилетие снимает фантастику и мистику, то есть работает в жанрах, где особенно требуются и редко демонстрируются предельный такт и чувство меры, Пройаса…

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Артур 23 июня 2023, 11:23
Оценка
Хоть этот фильм и не лучший в фильмографии Николаса, но он определённо недооценен. Сильное начало, сюжет захватывает, а главное - отсутствие предсказуемости. Смотрел его несколько раз и каждый раз смотрю, как в первый
23 июня 2023, 11:23 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июня 2023, 12:27
в ответ на сообщение Артур от 23 июня 2023, 11:23
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
23 июня 2023, 12:27 Ответить
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