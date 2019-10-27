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Постер фильма Не бойся, я с тобой!
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Киноафиша Фильмы Не бойся, я с тобой!

Не бойся, я с тобой!

Ne boysya, ya s toboy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Начало XX века. Рустам, работающий в цирке, узнает о болезни своей бабушки и решает поехать на родину, в далекую азербайджанскую деревню. Когда-то родственники Рустама принимали участие в кровной вражде, поэтому, его напарник Сан Саныч (Лев Дуров), опасаясь за жизнь друга, едет с ним. Друзья даже не подозревали, что за короткое время поездки к бабушке можно приобрести столько врагов! Сан Саныч, не знающий местных обычаев, невольно оскорбляет местного бандитского авторитета Джафара. Рустам, после смерти бабушки ставший наследником участка земли, невольно встает на пути местного богача Фарзали-бека, давно уже положившего глаз на этот участок; Фарзали-бек, пользуясь тем, что в его дочь влюблен юноша Теймур, приказывает тому убить Рустама. Пытаясь помочь Теймуру соединиться с любимой девушкой, друзья приобретают врагов и в лице продажной местной власти… Но помимо врагов, у каждого человека есть и друзья, которые обязательно придут на помощь, которые всегда с тобой, когда тебе грозит опасность… Умопомрачительные трюки и профессионально поставленные драки, замечательная игра актеров и отличные песни в исполнении лучших певцов. Смотрите культовый советский музыкальный приключенческий боевик с элементами комедии «Не бойся, я с тобой!»

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 29 июня 1981
Дата выхода
6 февраля 1988 Венгрия
29 июня 1981 СССР
7 июля 1981 США
Производство Azerbaijanfilm, Gosteleradio USSR
Другие названия
Ne boysya, ya s toboy, Не бойся, я с тобой!, Don't Be Afraid, I'm with You, Ne félj, veled vagyok!, Qorxma, man saninlayam
Режиссер
Юлий Гусман
Юлий Гусман
В ролях
Мухтарбек Кантемиров
Полад Бюль-Бюль-оглы
Лев Дуров
Лев Дуров
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ирина Кройтор 27 октября 2019, 15:20
К сожалению, фильм слабый. Увы, возраст замечательных актёров не даёт возможности играть, как в молодости, героев. Героями должны быть их дети и… Читать дальше…
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