Страна СССР

Продолжительность 2 часа 27 минут

Год выпуска 1981

Премьера в мире 29 июня 1981

Производство Azerbaijanfilm, Gosteleradio USSR

Другие названия

Ne boysya, ya s toboy, Не бойся, я с тобой!, Don't Be Afraid, I'm with You, Ne félj, veled vagyok!, Qorxma, man saninlayam