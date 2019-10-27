Начало XX века. Рустам, работающий в цирке, узнает о болезни своей бабушки и решает поехать на родину, в далекую азербайджанскую деревню. Когда-то родственники Рустама принимали участие в кровной вражде, поэтому, его напарник Сан Саныч (Лев Дуров), опасаясь за жизнь друга, едет с ним. Друзья даже не подозревали, что за короткое время поездки к бабушке можно приобрести столько врагов! Сан Саныч, не знающий местных обычаев, невольно оскорбляет местного бандитского авторитета Джафара. Рустам, после смерти бабушки ставший наследником участка земли, невольно встает на пути местного богача Фарзали-бека, давно уже положившего глаз на этот участок; Фарзали-бек, пользуясь тем, что в его дочь влюблен юноша Теймур, приказывает тому убить Рустама. Пытаясь помочь Теймуру соединиться с любимой девушкой, друзья приобретают врагов и в лице продажной местной власти… Но помимо врагов, у каждого человека есть и друзья, которые обязательно придут на помощь, которые всегда с тобой, когда тебе грозит опасность… Умопомрачительные трюки и профессионально поставленные драки, замечательная игра актеров и отличные песни в исполнении лучших певцов. Смотрите культовый советский музыкальный приключенческий боевик с элементами комедии «Не бойся, я с тобой!»