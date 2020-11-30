Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Наталья Белохвостикова

Наталья Белохвостикова

Наталья Белохвостикова
Наталья Белохвостикова
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 июля 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Наталья Белохвостикова

Родилась 28 июля 1941 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Наталья Белохвостикова
Десять лет без права переписки
Десять лет без права переписки
драма 1990, СССР / Германия
5.0
Змеелов
Змеелов
боевик, драма, криминал 1985, СССР
6.0
Законный брак
Законный брак
мелодрама 1985, СССР
7.0
Тегеран-43
Тегеран-43
криминал 1980, СССР / Швейцария / Франция
7.0
Стакан воды
Стакан воды
комедия 1979, СССР
7.0
Надежда
Надежда
исторический 1973, СССР
6.0
Пой песню, поэт
Пой песню, поэт
биография, исторический 1971, СССР
0.0
У озера
У озера
драма 1970, СССР
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
«Первый внук родился»: 69-летняя Наталья Белохвостикова впервые стала бабушкой В эфире шоу «Привет, Андрей!» актриса получила первые поздравления.
1 комментарий
30 ноября 2020 11:59
Все статьи
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши