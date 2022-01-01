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Тегеран-43 Тегеран-43
Киноафиша Фильмы Тегеран-43 Тегеран-43, 1980: актеры и роли
Тегеран-43 1980 / СССР / Швейцария / Франция
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Тегеран-43, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жорж Гарваренц Georges Garvarentz
В ролях
Игорь Костолевский Игорь Костолевский Наталья Белохвостикова Наталья Белохвостикова Ален Делон Ален Делон Alain Delon Вацлав Дворжецкий Армен Джигарханян Армен Джигарханян Armen Dzhigarkhanyan Альберт Филозов Альберт Филозов Владимир Басов Владимир Басов Всеволод Санаев Всеволод Санаев Игорь Класс Глеб Стриженов Николай Гринько Николай Гринько Наталья Наумова Георгий Саакян Клод Жад Claude Jade Курд Юргенс Curd Jürgens Елена Добронравова Нартай Бегалин Жорж Жере Georges Géret Муса Дудаев Олег Федоров Oleg Fyodorov Арутюн Акопян Григорий Дунаев Grigori Dunayev Руслан Микаберидзе
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