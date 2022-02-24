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Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
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Игорь Костолевский
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Дата рождения
10 сентября 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
189 см
Биография Игоря Костолевского
Родился 10 сентября 1948 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Игоря Костолевского
Мертвые души
спектакль
2016, Россия
0.0
Время счастья 2
мелодрама
2010, Россия / Украина
0.0
Время счастья
драма, мелодрама
2008, Россия
4.0
Русская красавица
драма
2001, Россия / Италия
3.0
Кодекс бесчестия
детектив
1993, Россия
6.0
Жажда страсти
драма
1991, СССР
7.0
Вечный муж
драма
1990, СССР
6.0
Вход в лабиринт (Сети рэкета)
криминал, детектив
1989, СССР
7.0
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Статьи о персоне
«На Оскар не тянет»: россияне отказались смотреть «Серебряного волка» с Костолевским
Премьера киноленты состоялась 14 февраля.
3 комментария
24 февраля 2022 17:40
Костолевский не спасает: премьеру «Серебряного волка» растоптали
Премьера сериала состоялась 14 февраля.
8 комментариев
22 февраля 2022 14:00
СМИ: 72-летний Игорь Костолевский госпитализирован из-за пневмонии
Артист находится в одной из клиник Москвы.
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18 июня 2021 14:19
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