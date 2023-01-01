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Сибирский цирюльник
Сибирский цирюльник, 1998: актеры и роли
Сибирский цирюльник
1998 / Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
Оцените
49
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Сибирский цирюльник, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Михалков
В ролях
Джулия Ормонд
Julia Ormond
Ричард Харрис
Richard Harris
Олег Меньшиков
Oleg Menshikov
Алексей Петренко
Aleksei Petrenko
Марина Неелова
Владимир Ильин
Vladimir Ilyin
Даниэль Ольбрыхский
Daniel Olbrychski
Анна Михалкова
Anna Mikhalkova
Марат Башаров
Marat Basharov
Никита Татаренков
Артем Михалков
Егор Дронов
Авангард Леонтьев
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