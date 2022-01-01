Петровка, 38, 1980

В центре сюжета – расследование серии вооруженных грабежей сберкасс и ремонтных мастерских, которое начинается с убийства участкового милиционера. Дело поручено трем сыщикам МУРа – полковнику Садчикову, майору Костенко и старшему лейтенанту Рослякову.
Подросток Ленька, который по нелепому стечению обстоятельств оказывается впутанным в очередной налет на сберкассу, помогает героям выйти на двух преступников, причастных к ограблениям: в руки следователям попадают трусливый грабитель Чита и жестокий наркоман-убийца Сударь. Дальнейшее расследование и попытки поймать главаря банды Прохора приводят Садчикова, Костенко и Рослякова к самым неожиданным открытиям.
Советский остросюжетный детектив режиссера Бориса Григорьева снят по одноименному роману Юлиана Семенова. Картина вышла на экраны в 1980 году и стала настоящим прорывом в рамках своего жанра. Главных героев – трио следователей МУРа – сыграли легендарные Георгий Юматов, Василий Лановой и Евгений Герасимов.
“Петровка, 38” быстро завоевала любовь публики и стала народным кинохитом: только в первый год с момента премьеры картину посмотрели более пятидесяти миллионов зрителей.
В том же 1980 году в прокат вышло продолжение фильма – детектив «Огарева, 6», снятый также по произведению Юлиана Семенова.
Книга “Петровка, 38” была опубликована в 1963 году. Юлиан Семенов черпал вдохновение из собственного опыта работы в Московском уголовном розыске, куда автора устроил его дядя Илья Ляндрес. Семенов входил в спецгруппу под руководством полковника Кривенко, который и стал прототипом персонажа Владислава Николаевича Костенко. После нескольких месяцев в рядах МУРа писатель отправился в Гагры, где всего за двадцать дней написал роман “Петровка, 38”.
Принято считать, что композиция Владимира Высоцкого под названием “За тех, кто в МУРе” на самом деле посвящена полковнику Владиславу Костенко.
“Петровка, 38” – второй по популярности фильм о сотрудниках Московского уголовного розыска после сериала “Место встречи изменить нельзя”.
После Октябрьской революции 1917 года здание по адресу ул. Петровка, д. 38 заняла московская милиция. Сегодня там располагается Главное управление МВД России по городу Москве.
Консультантом на съемках стал Вадим Григорьевич Самохвалов, который с 1979 по 1981 годы возглавлял Штаб МВД СССР, а ранее был начальником Московского горисполкома. Самохвалов стал прототипом генерала-лейтенанта милиции, которого сыграл Николай Еременко-старший. Как и Самохвалов, Еременко-старший – участник Великой Отечественной войны. Николай Николаевич попал в плен в 1942 году под Вязьмой, но сумел выжить в нацистском концлагере и бежал из плена.
“Петровка, 38” – вторая совместная картина для Георгия Юматова и Василия Ланового. Ранее артисты снимались вместе в фильме “Офицеры” 1971 года.
В фильме главарь банды Прохор предлагает Сударю оплату за участие в грабеже в размере 1500 рублей. Для сравнения, “Жигули” в 1980 году стоили 7300 рублей, а “Волга” – 9400 рублей.
Знаменитую сцену погони снимали летом 1979 года в центре столицы, в том числе на Пушкинской площади и Бульварном кольце. Съемочной группе запретили перекрывать автомобильное движение, поэтому работать над сценой приходилось прямо в уличном потоке. Момент с “летающими «Волгами» сняли на Рождественском бульваре, в районе спуска к Трубной площади. Специально для этого оператор Игорь Клебанов совместно с каскадерами построил небольшой трамплин и покрасил его в цвет асфальта.
Юлиан Семенов скончался на 62-году жизни (1993 г.) при подозрительных, по мнению его друзей и коллег, обстоятельствах. Официальная версия гласит, что причиной смерти стал инсульт.
Сотрудники Московского уголовного розыска — полковник Алексей Павлович Садчиков, майор Владислав Николаевич Костенко и старший лейтенант Валентин Росляков расследуют дерзкие разбойные нападения, совершаемые группой преступников в тёмных очках.
С помощью подростка Лёньки, который случайно познакомился с бандитами и оказался вовлечён в неудавшееся ограбление сберкассы, были задержаны преступники по кличкам «Чита» и «Сударь», но главарь банды — Прохор — остался на свободе…