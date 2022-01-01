Петровка, 38, 1980

“Петровка, 38” быстро завоевала любовь публики и стала народным кинохитом: только в первый год с момента премьеры картину посмотрели более пятидесяти миллионов зрителей.

В том же 1980 году в прокат вышло продолжение фильма – детектив «Огарева, 6», снятый также по произведению Юлиана Семенова.

Книга “Петровка, 38” была опубликована в 1963 году. Юлиан Семенов черпал вдохновение из собственного опыта работы в Московском уголовном розыске, куда автора устроил его дядя Илья Ляндрес. Семенов входил в спецгруппу под руководством полковника Кривенко, который и стал прототипом персонажа Владислава Николаевича Костенко. После нескольких месяцев в рядах МУРа писатель отправился в Гагры, где всего за двадцать дней написал роман “Петровка, 38”.

Принято считать, что композиция Владимира Высоцкого под названием “За тех, кто в МУРе” на самом деле посвящена полковнику Владиславу Костенко.

“Петровка, 38” – второй по популярности фильм о сотрудниках Московского уголовного розыска после сериала “Место встречи изменить нельзя”.

После Октябрьской революции 1917 года здание по адресу ул. Петровка, д. 38 заняла московская милиция. Сегодня там располагается Главное управление МВД России по городу Москве.

Консультантом на съемках стал Вадим Григорьевич Самохвалов, который с 1979 по 1981 годы возглавлял Штаб МВД СССР, а ранее был начальником Московского горисполкома. Самохвалов стал прототипом генерала-лейтенанта милиции, которого сыграл Николай Еременко-старший. Как и Самохвалов, Еременко-старший – участник Великой Отечественной войны. Николай Николаевич попал в плен в 1942 году под Вязьмой, но сумел выжить в нацистском концлагере и бежал из плена.

“Петровка, 38” – вторая совместная картина для Георгия Юматова и Василия Ланового. Ранее артисты снимались вместе в фильме “Офицеры” 1971 года.

В фильме главарь банды Прохор предлагает Сударю оплату за участие в грабеже в размере 1500 рублей. Для сравнения, “Жигули” в 1980 году стоили 7300 рублей, а “Волга” – 9400 рублей.

Знаменитую сцену погони снимали летом 1979 года в центре столицы, в том числе на Пушкинской площади и Бульварном кольце. Съемочной группе запретили перекрывать автомобильное движение, поэтому работать над сценой приходилось прямо в уличном потоке. Момент с “летающими «Волгами» сняли на Рождественском бульваре, в районе спуска к Трубной площади. Специально для этого оператор Игорь Клебанов совместно с каскадерами построил небольшой трамплин и покрасил его в цвет асфальта.

Юлиан Семенов скончался на 62-году жизни (1993 г.) при подозрительных, по мнению его друзей и коллег, обстоятельствах. Официальная версия гласит, что причиной смерти стал инсульт.