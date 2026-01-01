Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Александр Павлов
Aleksandr Pavlov
Александр Павлов
Aleksandr Pavlov
Дата рождения
5 августа 1942
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет
Симоновская сцена театра Вахтангова
Театр им. Вахтангова
Развернуть
Популярные фильмы
7.8
Мужики!
(1981)
7.8
Преступление и наказание
(1970)
7.8
Человек с бульвара Капуцинов
(1987)
Фильмография Александр Павлов
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Вестерн
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
2016
2015
2013
2012
1987
1986
1981
1980
1975
1970
Все
16
Фильмы
7
Сериалы
9
Актер
16
Кто я
драма
2016, Россия/Беларусь
Злая судьба
драма, мелодрама
2016, Россия
Долги совести
драма, мелодрама
2016, Россия
Слезы на подушке
мелодрама
2016, Россия
Куда уходят дожди
мелодрама
2016, Россия/Беларусь
Барби и медведь
мелодрама
2015, Россия
4.9
Петрович
драма, криминал, детектив
2013, Россия
Весомое чувство
мелодрама
2013, Россия
Куклы
мелодрама
2012, Россия
Источник счастья
мелодрама
2012, Россия
7.8
Человек с бульвара Капуцинов
Chelovek s bulvara Kaputsinov
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн
1987, СССР
5.4
Алый камень
Alyy kamen
мелодрама
1986, СССР
7.8
Мужики!
Muzhiki!
мелодрама
1981, СССР
7.5
Экипаж
Ekipazh
боевик, драма
1980, СССР
7.5
Медной горы хозяйка
The Hostess of the Copper Mountain
анимация
1975, СССР
Онлайн
7.8
Преступление и наказание
Prestuplenie i nakazanie
драма
1970, СССР
Другие проекты Александр Павлов
16+
Долгие годы
Билеты
16+
Светит, да не греет
Информация
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
