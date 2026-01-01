Оповещения от Киноафиши
Александр Павлов Aleksandr Pavlov
Александр Павлов

Aleksandr Pavlov

Дата рождения
5 августа 1942
Возраст
83 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы

Мужики! 7.8
Мужики! (1981)
Преступление и наказание 7.8
Преступление и наказание (1970)
Человек с бульвара Капуцинов 7.8
Человек с бульвара Капуцинов (1987)

Фильмография Александр Павлов

Жанр
Год
Кто я
Кто я
драма 2016, Россия/Беларусь
Злая судьба
Злая судьба
драма, мелодрама 2016, Россия
Долги совести
Долги совести
драма, мелодрама 2016, Россия
Слезы на подушке
Слезы на подушке
мелодрама 2016, Россия
Куда уходят дожди
Куда уходят дожди
мелодрама 2016, Россия/Беларусь
Барби и медведь
Барби и медведь
мелодрама 2015, Россия
Петрович 4.9
Петрович
драма, криминал, детектив 2013, Россия
Весомое чувство
Весомое чувство
мелодрама 2013, Россия
Куклы
Куклы
мелодрама 2012, Россия
Источник счастья
Источник счастья
мелодрама 2012, Россия
Человек с бульвара Капуцинов 7.8
Человек с бульвара Капуцинов Chelovek s bulvara Kaputsinov
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн 1987, СССР
Алый камень 5.4
Алый камень Alyy kamen
мелодрама 1986, СССР
Мужики! 7.8
Мужики! Muzhiki!
мелодрама 1981, СССР
Экипаж 7.5
Экипаж Ekipazh
боевик, драма 1980, СССР
Медной горы хозяйка 7.5
Медной горы хозяйка The Hostess of the Copper Mountain
анимация 1975, СССР
Онлайн
Преступление и наказание 7.8
Преступление и наказание Prestuplenie i nakazanie
драма 1970, СССР

