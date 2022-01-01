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Ирина Иванова
Ирина Иванова
О персоне
Фильмография
Ирина Иванова
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Дата рождения
16 ноября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Ирина Иванова
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Фильмография Ирина Иванова
Мужики!
мелодрама
1981, СССР
8.0
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