Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Михаил Кононов
Михаил Кононов
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Михаил Кононов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 апреля 1940
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
16 июля 2007
Карьера
Актер
Биография Михаил Кононов
Родился 25 апреля 1940 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Михаил Кононов
Царская охота
драма, исторический
2007, Россия
7.0
Курочка Ряба
комедия
1994, Россия / Франция
6.0
Здравия желаю! или Бешеный дембель
комедия, военный
1990, СССР
5.0
Первая встреча, последняя встреча
драма, комедия, исторический
1987, СССР
7.0
Она с метлой, он в черной шляпе
детский
1987, СССР
6.0
Гостья из будущего
фантастика, приключения, семейный
1985, СССР
8.0
Вокзал для двоих
мелодрама
1982, СССР
8.0
Василий и Василиса
драма
1981, СССР
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Вот почему Кононов из «Большой перемены» объявил бойкот русскому кино
Народный артист России умер в нищете.
Написать
26 марта 2022 16:46
12 культовых советских актеров, жизнь которых окончилась в нищете
Звезды культовых советских картин, от «Иван Васильевич меняет профессию» до «Большая перемена», доживали последние годы в безвестности и бедности.
2 комментария
24 декабря 2018 00:01
Все статьи
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас