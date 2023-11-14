Начало, 1970

Главная героиня фильма, ткачиха Паша Строганова, живет в провинциальном городке Реченске. Личная жизнь скромной и неказистой девушки не клеится - она безответно влюблена в красавца Аркадия. В свободное время Паша играет Бабу-Ягу в местном драмкружке, где ее и замечает приехавший в Реченск столичный режиссер. Неожиданно для всех окружающих, а главное - для самой Паши, гость из Москвы предлагает ей роль Жанны Д’Арк в новой кинокартине. Съемки становятся испытанием для молодой и неопытной актрисы. Кроме того, ее отношения с Аркадием становятся все более запутанными...