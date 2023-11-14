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Начало, 1970

1970 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Главная героиня фильма, ткачиха Паша Строганова, живет в провинциальном городке Реченске. Личная жизнь скромной и неказистой девушки не клеится - она безответно влюблена в красавца Аркадия. В свободное время Паша играет Бабу-Ягу в местном драмкружке, где ее и замечает приехавший в Реченск столичный режиссер. Неожиданно для всех окружающих, а главное - для самой Паши, гость из Москвы предлагает ей роль Жанны Д’Арк в новой кинокартине. Съемки становятся испытанием для молодой и неопытной актрисы. Кроме того, ее отношения с Аркадием становятся все более запутанными...

  • Вторая по счету картина Глеба Панфилова. В 1967 году на экраны вышел его дебютный фильм “В огне брода нет”, сюжет которого частично перекликается с сюжетом “Начала”. 
  • Изначально планировалось снять два фильма с участием Инны Чуриковой - в первом она должна была играть Пашу Строганову, во втором - Жанну Д’Арк. Однако разрешение на съемки полнометражной исторической ленты не было получено, поэтому создатели решили использовать прием “фильм в фильме”. 
  • В 1970 году, согласно опросу, проведенному журналом “Советский экран”, Инна Чурикова была признана лучшей актрисой года. 
  • Фильм был отмечен рядом кинопремий, причем не только не советских. “Начало” получило награды кинофестивалей в США и Австралии.

Девушка из провинциального русского городка мечтает стать актрисой, а пока самозабвенно играет Бабу Ягу в городском клубе. Вот там-то и находит ее режиссер, который намерен снять фильм о Жанне дАрк. Сбывается мечта: ее приглашают на главную роль, и у нее начинается совсем другая жизнь, полная настоящих творческих мук и озарений.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1970
Премьера в мире 12 октября 1970
Возраст 18+
Режиссер
Глеб Панфилов
Глеб Панфилов
В ролях
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Татьяна Степанова
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.6
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb
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