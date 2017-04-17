Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Виталий Мельников
Виталий Мельников
Vitaly Melnikov
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Виталий Мельников
Vitaly Melnikov
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 мая 1928
Возраст
94 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Виталий Мельников
Режиссер. Родился 1 мая 1928 года. Мазаново, Амурская область, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Виталий Мельников
Царская охота
драма, исторический
2007, Россия
7.0
Агитбригада «Бей врага»
комедия, драма
2007, Россия
2.0
Бедный, бедный Павел
драма, исторический
2003, Россия
6.0
Луной был полон сад
мелодрама
2000, Россия
7.0
Первая встреча, последняя встреча
драма, комедия, исторический
1987, СССР
7.0
Выйти замуж за капитана
комедия, мелодрама
1985, СССР
6.0
Чужая жена и муж под кроватью
комедия
1984, СССР
7.0
Уникум
фантастика, комедия
1983, СССР
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В «Родине» пройдет новый показ отечественной классики от «Ленинградского киноклуба»
19 апреля в киноцентре «Родина» стартуют показы советской и российской классики от «Ленинградского киноклуба», проекта петербургского отделения Госфильмофонда РФ. Начало в
Написать
17 апреля 2017 12:24
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом