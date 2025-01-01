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Геннадий Фролов
Gennady Frolov
Киноафиша
Персоны
Геннадий Фролов
Геннадий Фролов
Gennady Frolov
Дата рождения
28 марта 1961
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
27 января 1990
Место рождения
Электросталь, Россия
Популярные фильмы
6.6
На златом крыльце сидели
(1986)
5.4
Рожденные бурей
(1981)
Фильмография Геннадий Фролов
Жанр
Все
Драма
Исторический
Семейный
Сказка
Год
Все
1986
1981
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.6
На златом крыльце сидели
Na zlatom kryltse sideli
семейный, сказка
1986, СССР
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5.4
Рожденные бурей
Born of the Storm
драма, исторический
1981, СССР
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