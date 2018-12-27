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Наталья Негода
Наталья Негода
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Наталья Негода
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Дата рождения
12 ноября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Натальи Негода
Родилась 12 ноября 1963 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Негода
Ван Гоги
драма
2018, Россия
7.0
Бубен, барабан
драма, криминал, мелодрама
2009, Россия
7.0
Маленькая Вера
драма
1988, СССР
7.0
Автопортрет неизвестного
драма
1988, СССР
6.0
Завтра была война
драма, военный
1987, СССР
7.0
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8 комментариев
27 декабря 2018 00:07
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