|23 September 2004
|Russia
|12+
|2 September 2004
|Argentina
|2 September 2004
|Australia
|9 September 2004
|Austria
|22 September 2004
|Bahrain
|23 September 2004
|Belarus
|25 August 2004
|Belgium
|3 September 2004
|Brazil
|24 September 2004
|Bulgaria
|30 July 2004
|Canada
|9 September 2004
|Chile
|30 September 2004
|Czechia
|22 September 2004
|Denmark
|29 September 2004
|Egypt
|10 September 2004
|Estonia
|10 September 2004
|Finland
|18 August 2004
|France
|9 September 2004
|Germany
|20 August 2004
|Great Britain
|8 October 2004
|Greece
|2 September 2004
|Hong Kong
|23 September 2004
|Hungary
|6 August 2004
|Iceland
|17 September 2004
|India
|20 August 2004
|Ireland
|2 September 2004
|Israel
|29 October 2004
|Italy
|11 September 2004
|Japan
|23 September 2004
|Kazakhstan
|29 September 2004
|Kuwait
|8 October 2004
|Lithuania
|21 September 2004
|Malta
|16 September 2004
|Mexico
|26 August 2004
|Netherlands
|27 August 2004
|Norway
|10 September 2004
|Panama
|25 August 2004
|Philippines
|13 August 2004
|Poland
|23 September 2004
|Portugal
|5 August 2004
|Singapore
|16 September 2004
|Slovakia
|24 September 2004
|South Korea
|24 September 2004
|Spain
|25 August 2004
|Sweden
|2 September 2004
|Switzerland
|13 August 2004
|Taiwan
|26 August 2004
|Thailand
|19 November 2004
|Turkey
|1 September 2004
|UAE
|30 July 2004
|USA
|23 September 2004
|Ukraine