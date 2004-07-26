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Poster of The Village
7.0
The Village - Trailer
Kinoafisha Films The Village
7.0

The Village

, 2004
The Village
USA / Thriller, Horror, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Village
7.0
The Village - Trailer
The Village  Trailer

Cast

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Lucius Hunt
Bryce Dallas Howard
Bryce Dallas Howard
Ivy Walker
William Hurt
William Hurt
Edward Walker
Sigourney Weaver
Sigourney Weaver
Alice Hunt
Adrien Brody
Adrien Brody
Noah Percy
Judy Greer
Judy Greer
Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
August Nicholson
Michael Pitt
Michael Pitt
Celia Weston
Celia Weston
Vivian Percy
Cherry Jones
Cherry Jones
Mrs. Clack
John Christopher Jones
Robert Percy
Director M. Night Shyamalan
Writer M. Night Shyamalan
Composer James Newton Howard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2004
Online premiere 23 February 2021
World premiere 26 July 2004
Release date
23 September 2004 Russia 12+
2 September 2004 Argentina
2 September 2004 Australia
9 September 2004 Austria
22 September 2004 Bahrain
23 September 2004 Belarus
25 August 2004 Belgium
3 September 2004 Brazil
24 September 2004 Bulgaria
30 July 2004 Canada
9 September 2004 Chile
30 September 2004 Czechia
22 September 2004 Denmark
29 September 2004 Egypt
10 September 2004 Estonia
10 September 2004 Finland
18 August 2004 France
9 September 2004 Germany
20 August 2004 Great Britain
8 October 2004 Greece
2 September 2004 Hong Kong
23 September 2004 Hungary
6 August 2004 Iceland
17 September 2004 India
20 August 2004 Ireland
2 September 2004 Israel
29 October 2004 Italy
11 September 2004 Japan
23 September 2004 Kazakhstan
29 September 2004 Kuwait
8 October 2004 Lithuania
21 September 2004 Malta
16 September 2004 Mexico
26 August 2004 Netherlands
27 August 2004 Norway
10 September 2004 Panama
25 August 2004 Philippines
13 August 2004 Poland
23 September 2004 Portugal
5 August 2004 Singapore
16 September 2004 Slovakia
24 September 2004 South Korea
24 September 2004 Spain
25 August 2004 Sweden
2 September 2004 Switzerland
13 August 2004 Taiwan
26 August 2004 Thailand
19 November 2004 Turkey
1 September 2004 UAE
30 July 2004 USA
23 September 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $256,697,520
Production Touchstone Pictures, Blinding Edge Pictures, Scott Rudin Productions
Also known as
The Village, La aldea, A Vila, Osada, The Village - Das Dorf, A falu, Ciems, El bosque (The Village), Grey, Kaimas, Köy, Küla, Kylä, Le village, M. Night Shyamalan's The Village, Ngôi Làng, Sinucideri misterioase, Skoteino horio, The village - Kylä, The Woods, Vas ob gozdu, Vesnice, Zaselak, Σκοτεινό χωριό, Село, Селото, Таємничий ліс, Таинственный лес, ヴィレッジ, 森魔, 灵异村庄, 神秘村, 陰森林, Skoteinó chorió, Selo, Seloto, 阴森林, Tainstvennyy les, Tayemnychyy lis

Film rating

7.0
Rate 15 votes
6.6 IMDb
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Quotes

Ivy Walker When we are married, will you dance with me? I find dancing very agreeable. Why can you not say what is in your head?
Lucius Hunt Why can you not stop saying what is in yours? Why must you lead, when I want to lead? If I want to dance I will ask you to dance. If I want to speak I will open my mouth and speak. Everyone is forever plaguing me to speak further. Why? What good is it to tell you you are in my every thought from the time I wake? What good can come from my saying that I sometimes cannot think clearly or do my work properly? What gain can rise of my telling you the only time I feel fear as others do is when I think of you in harm? That is why I am on this porch, Ivy Walker. I fear for your safety before all others. And yes, I will dance with you on our wedding night.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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