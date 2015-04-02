Наша рецензия

Всякий, кто берется рецензировать фильмы М. Найта Шьямалана, если только он претендует породить содержательный текст, а не простое описание сюжета, неизбежно оказывается перед практически неразрешимой дилеммой. Либо раскрыть основную идею, но тогда уж и выложить на стол все скелеты из шьямалановских шкафов, потому что основная идея у этого режиссера всегда завязана на сюжетных переворотах и парадоксальных разгадках; либо же оставить зрителю удовольствие самому насладиться финальными (и не…