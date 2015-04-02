Всякий, кто берется рецензировать фильмы М. Найта Шьямалана, если только он претендует породить содержательный текст, а не простое описание сюжета, неизбежно оказывается перед практически неразрешимой дилеммой. Либо раскрыть основную идею, но тогда уж и выложить на стол все скелеты из шьямалановских шкафов, потому что основная идея у этого режиссера всегда завязана на сюжетных переворотах и парадоксальных разгадках; либо же оставить зрителю удовольствие самому насладиться финальными (и не…
Ребята, фильм проходной. Не шедевр.
После шестого чувства это шаг назад.
После пианиста роль сельского дурочка Эдриана Броуди смотрится необычно.Смех у него точно идиотский.
А вот то, что после съемок Хоакин Феникс обратился к психотерапевту это понятно))
Пиписька подоастёт и может когда-нибудь отимеешь.Придурок хренов!!!
Пиписька подрастёт и может когда-нибудь отимеешь.Придурок хренов!!!
Советую посмотреть.
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