Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Таинственный лес Таинственный лес
Киноафиша Фильмы Таинственный лес Отзывы о фильме «Таинственный лес»
The Village Таинственный лес 2004 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Таинственный лес»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Всякий, кто берется рецензировать фильмы М. Найта Шьямалана, если только он претендует породить содержательный текст, а не простое описание сюжета, неизбежно оказывается перед практически неразрешимой дилеммой. Либо раскрыть основную идею, но тогда уж и выложить на стол все скелеты из шьямалановских шкафов, потому что основная идея у этого режиссера всегда завязана на сюжетных переворотах и парадоксальных разгадках; либо же оставить зрителю удовольствие самому насладиться финальными (и не…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
энерджайзер 2 апреля 2015, 12:51
Я не могу понять где рецензия на фильм -она же была недавно???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
alexiley 2 апреля 2015, 12:51
У Шьямалана появились свои фаны? Те, для которых выход фильма уже нечто божественное, вне зависимости от содержания.

Ребята, фильм проходной. Не шедевр.

После шестого чувства это шаг назад.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Брюнетка 2 апреля 2015, 12:51
Фильм прикольный.Как и все шьямалановские фильмы.Рассказывать нельзя, а то другим будет не интересно смотреть).Пара старшных моентов было.

После пианиста роль сельского дурочка Эдриана Броуди смотрится необычно.Смех у него точно идиотский.

А вот то, что после съемок Хоакин Феникс обратился к психотерапевту это понятно))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Елена 2 апреля 2015, 12:51
У нас в Латвии он идет как ДЕРЕВНЯ. Я шла на ужастик, а увидела убойную психологическую драму. После фильма люди выходили и подавлено молчали. Я благодарила Бога за то, что есть еще такие режиссеры, которые создают ТАКИЕ фильмы. Потрясающе простой, иногда страшный, чувствительного одолеет сразу, и абсолютно все равно,какой у него конец. Обязательно смотрите это чудо !!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Volt 2 апреля 2015, 12:51
фильм предсказуем насквозь, хорош для тех кто последний раз в кино был лет 5 назад, но в принципе посмотреть можно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Федоров 2 апреля 2015, 12:51
Шьямалан - спекся. После "Шестого чувства" он ниче реального не сделал. Фильм - полное дерьмо. Однако, Броуди - мега. Все остальное - дрянь, саундтрек - отстой...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Den 2 апреля 2015, 12:51
Не дай Бог увидеть этот ...нутый фильм еще раз!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Haunt 2 апреля 2015, 12:51
да уж впечатления после фильма ... больше пока в кино не буду ходить, тем более на ужасы
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Миха 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Чамп от 25/09/2004 - 18:11:37


Пиписька подоастёт и может когда-нибудь отимеешь.Придурок хренов!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Миха 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Чамп от 25/09/2004 - 18:11:37


Пиписька подрастёт и может когда-нибудь отимеешь.Придурок хренов!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алёнчик 2 апреля 2015, 12:51
Сейчас тока вернулась с сеанса.Фильм действительно стоящий!НО!!!Перевод названия искажает даже смысл!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
nici 2 апреля 2015, 12:51
А меня очень впечатлил!

Советую посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Valari 2 апреля 2015, 12:51
Мы сегодня собираемся идти...надеюсь понравится...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dr_ven0m 2 апреля 2015, 12:51
Чустно говоря ждал большего, прекрасная атмосфера и игра актеров и банальное отсутствие драйва, смотреть скуууучно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Аватар 5 17 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 359 комментариев
Лев
Лев 8 комментариев
Наркоз
Наркоз 8 комментариев
Бросок Кобры
Бросок Кобры 2 комментария
Драйв
Драйв 15 комментариев
Сатисфакция
Сатисфакция 3 комментария
Пила 8
Пила 8 27 комментариев
Шаг вперед 2: улицы
Шаг вперед 2: улицы 8 комментариев
Грайндхаус
Грайндхаус 4 комментария
Лига справедливости
Лига справедливости 5 комментариев
Домовой
Домовой 17 комментариев
Флешбэк
Флешбэк 6 комментариев
Красное уведомление
Красное уведомление 3 комментария
Жена смотрителя зоопарка
Жена смотрителя зоопарка 7 комментариев
Стрелок
Стрелок 2 комментария
Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши