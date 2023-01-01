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Таинственный лес
Таинственный лес, 2004: актеры и роли
The Village
Таинственный лес
2004 / США
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Таинственный лес, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан
M. Night Shyamalan
В ролях
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Брайс Даллас Ховард
Bryce Dallas Howard
Уильям Хёрт
William Hurt
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Эдриан Броуди
Adrien Brody
Джуди Грир
Judy Greer
Джесси Айзенберг
Jesse Eisenberg
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Черри Джоунс
Майкл Питт
Michael Pitt
Селия Уэстон
Celia Weston
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