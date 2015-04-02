Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Спящая красавица
Отзывы о мультфильме «Спящая красавица»
Sleeping Beauty
Спящая красавица
1959 / США
8.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о мультфильме «Спящая красавица»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Это то, что она сняла на камеру- кнопку
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 06/09/2011 - 15:47:10):
я пока четко не определился насчет всех его смыслов
хммм... а там разве много смыслов? мне показалось идея одна - саморазрушение путем отсутствия цели в жизни ✌️ ✊
Нет?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 07/09/2011 - 00:08:46):
Правда я не понял фразы "саморазрушение путем отсутствия цели в жизни"
я имела ввиду не в физическом плане, а в духовном
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 07/09/2011 - 08:06:49):
Насчет отсутствия цели: в своем нежном возрасте она учится и еще работает, так что вряд ли у нее цели нету.
ага, видела я как она учится✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
что могу сказать определенно, если бы у Кубрика была возможность - он щаз бы плакал, что не позвал эту девочку в Лолите сниматься...такой передачи образа нимфетки как внешне, так и внутренне я еще не видел ✊ ...
до конца понять, что у нее там в душе происходило мне не удалось...
для нынешнего века эгоизма - глубина самопожертвования девочки {можно даже так сказать} просто неподъемна...поэтому 90% посмотревших и досмотревших, похоже, будут трактовать все это как мазохизм...а я бы назвал банальным поиском того самого смысла жизни, который вряд ли можно охарактеризовать какой-то общей схемой в духе "дерева, дома, сына" и готовность пренебречь ради этого какими-то по ее мнению условностями...
осудить девочку очень легко, а вот попытаться понять - тут не все женщины, наверно, справятся ✊ куда уж мне...кусочек ее пути показали, я бы, честно говоря, посмотрел бы и продолжение...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 08:09:03):
Самопожертвования ради чего?
ради себя как ни странно в конечном итоге {хотя тут тоже можно поспорить и плавно перейти в тему субъективного понятия смысла жизни ✊ }...типа жить нужно ради чего-то или это не жить получается - значит это что-то нужно найти...
я не увидел, что ее осуждают...пока я увидел, что ты ее в мазохистки записала, а другой безликий женский ник в саморазрушительницы ✊ как-то не очень позитивные отзывы...
я согласен, что она несколько "рисковая" девочка со своими взглядами, но потому и можно смотреть на ее внутренние метания от добру к злу, поиск себя в мире...
если фокусироваться на сонное тело, то как раз подходит фраза про 90%...мне лично было глубоко пофиг че там происходило, как и ей до определенного момента, пока все-таки видимо не решила, что манипуляции с телом на душу тоже как-то влияют...я на это смотрел как на средство получения бумажек, часть которых она так самозабвенно спалила, те если бы скажем она была бы проституткой или стриптизершей или просто студенткой-официанткой в кафе - не было никакой бы разницы - соль не в этом...✊ если пытаться взглянуть с ее колокольни -больше похоже на внутренний эксперимент над собой, а что будет, если сделать вот так, ну и деньги заодно для дружка нарика появятся...собсно я вообще воспринял все повествование как один большой эксперимент молоденькой девушки...и было интересно, во что это все может вылиться, но режиссер решила остановиться на звонкой ноте и обрубила нафиг все повествование...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 08:35:26):
сомнительные эксперименты.
сомнительные для тебя или для общества? или для тебя в лице общества? ✊
если запихивать ее в общепринятые рамки - она жестокая извращенка, которой в кайф запихивать себе в глотку непонятные предметы просто потому, что так нужно доктору франкентшейну, таскать водку для нарика, отсасывать первому встречному в баре {блин наверно надо было белым ✊ а то щаз народ бросится смотреть ✊ }...
вот только для нее эти рамки не существуют в принципе, они заменены внутренними ограничениями, и честно говоря их узнать и попытаться понять было намного интереснее...
для меня мазохизм плох, тк он эгоистичен без всяких оговорок, несмотря на конечную цель самопожертвования ✊ - что про нее сказать, ну никак не скажешь...фобиями и ханжеством не страдаю...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 08:58:07):
Сомнительные эксперименты с точки зрения в первую очередь ее жизни и здоровья.
все зависит от того кого туда запустят и насколько всем этим управляют {главное-то ограничение мадам-сутенер выставляла все-таки} - вспомним первого дедушку...а потом лысого...разница на лице как грится...
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 08:58:07):
Почему мазохизм эгоистичен? Садизм более эгоистичен, как мне кажется. В бытовой сфере мазохизм может даже очень быть неплох.
садизм - вторую сторону тоже касается, тк у него есть конкретные цели относительно этой второй стороны...а твое определение мазохизма тогда можно? ✊ а то мазохизм в бытовой сфере слишком мощно для меня ✊ я бы этой замечательно емкой фразой {только скорее с садизмом все-таки} охарактеризовал бы жизнь отдельных индивидуумов в целом...и даже не одного и не одной✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 08/09/2011 - 08:28:16):
другой безликий женский ник в саморазрушительницы
✊ нормальные такие наезды
она и есть саморазрушительница и мазохистка... вот я даже не одинока в своем мнении ✊
мне даже было непонятно в процессе просмотра разве может быть настолько притуплен инстинкс самосохранения?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 08/09/2011 - 08:28:16):
ради себя как ни странно в конечном итоге
интересная мысль: гробить себя ради себя же... это как, прАстите? ✌️
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Розака, 08/09/2011 - 14:41:47):
гробить
гробить - это укладываться в крепко сбитые 6 досок? ✊
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 09:16:39):
Фактически она говорит миру: бейте меня, насилуйте, унижайте, делайте вообще все, что захотите. В чем тут эгоизм? Как раз наоборот, она готова все отдавать, и вероятнее всего ей это нравилось, иначе бы она выбрала другую модель поведения.
я вот чего-то ничего такого не увидел...увидел симпатию к человеку, которого можно пожалеть, желание помочь врачу с небольшими неудобствами...в конце концов, заработок слегка нетрадиционным методом...а в чем он собсно так уж криминален - официантка в трусах? ну и далее совсем уж смелые эксперименты, которые к мазохизму тоже как-то никак...
ничем не лучше все это собсно мойки с интимными услугами для женщин, кстати говоря ✊ чем занимаются все те люди, которые там едят, и нафига оно им нужно - это другой вопрос...
а по поводу садизма и мазохизма - мазохизм {если уж совсем в общем без отношений полов}: желание человека попасть в определенную ситуацию с целью получить определенные ощущения...при этом человек не заставляет других его в эту ситуацию насильно запихивать {хы...прочитал и действительно похоже немного...вот только под ощущениями я имел ввиду удовольствие, а у нее чегой-то я такового не рассмотрел}...следовательно отталкивается только от своих желаний; садизм же наоборот навязывание конкретной ситуации и условий одним человеком другому с определенными целями, т.е. участвуют оба - одному нравится и хочется, а другому приходится, тк принуждают, заставляют и тд...как-то так ✊ ух блин, ща целую концепцию так накатаю...как профессор кислых щей ✊
Цитата (Розака, 08/09/2011 - 14:41:47):
интересная мысль: гробить себя ради себя же... это как, прАстите?
этА прАстите как поняли, так и...а я имел ввиду "гробить" {по Вашему} ради поиска собственной цели и соответственно в конечном итоге ради себя...и если для кого-то это "гробить", то для некоторых это жить...ну или казаться хотя бы, как там удачно было замечено
ps короче кому лень разбираться, проще сказать
безыдейная извращенская хрень
✊ и я на нем тоже остановлюсь, для себя только отмечу, что, возможно, что-то там было по-другому...
pps без оценок - кино необычное
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 22:37:44):
Это если воспринимать фильм как совершенно чистый символизм.
а почему нет, кстати, тоже подходит, если не перегибать с летаргическим сном и не уходить уже в философию ✊ ...тогда и не нужно копаться в отдельном индивидууме, а на тебе сразу целый пласт...и становится ясен финальный вопль, который должен был "разбудить" спящую героиню...только я вот не согласен, что состояние поиска и метаний можно сном назвать...я бы ее назвал "активным" планктоном, те махающим веслами по мере возможного, плывя по течению, все-таки✊
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 21:03:37):
любовь к нимфеткам это ай-яй-яй
хы...я во-первых не настолько старый, как тот хрыч в Лолите...во-вторых нимфетке по факту 22 ✊ ...и в-третьих это была всего лишь дань уважения грамотно сделанному художественному образу...сразу видно, что режиссер-тетенька...
а нимфетки с плеткой не бывает ✊ нимфетка - это к крылатым поближе, а плетка к хвостатому и с рогами ✊ кстати, если еще и этот факт за уши притянуть, то одна известная книжка учит всех быть мазохистами и подставлять щеки ✊
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 21:03:37):
Не выбрала она и лечить детишек в Африке, а все ее действия носили сексуальный подтекст
ахахах...не удержусь...у доктора она заглатывала тоже с сексуальным подтекстом?✊ да и тот дружок в модной пижаме тоже не особо сексуален был
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 09/09/2011 - 20:04:18):
да и тот дружок в модной пижаме тоже не особо сексуален был
дружок в пижаме, это не работа ж... а у доктора, почему бы и нет... она могла бы кровь сдавать за деньги, например, ан нет выбрала все ж этот вариант
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Розака от 09/09/2011 - 22:35:27
в любой работе можно найти сексуальный подтекст было бы желание ✊
и тут не про работу речь шла, а про жизнь в целом...мб девочка и подчинялась достаточно часто, но не воспринимала это как принижение, и с мне так не казалось...как-будто нет безотказных {или черезмерно добрых} людей...а жизнь ее поправляла по чуть-чуть...а тут уже прямо в мазохистки записывают ✊
Цитата (Андрей133, 08/09/2011 - 21:54:58):
Того, кто подставляет свой мозг и тело: работодателю, информационным пространствам, половому партнеру, обществу…
вот, например, замечательные варианты...каждый может себя отнести к какому-нить...это значит тут все мазохисты? ✊ сознательно ведь подчиняются люди...это я к тому таким макаром приведу, что у каждого есть нимфетка с плеткой только в своем собственном воплощении ✊ ...а усмотреть сексуальный оттенок можно в чем угодно и уж тем более в какой угодно работе...ну копателя могил, наверно, только не уличишь ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Ходила тут недавно в е-библиотеку и наткнулась на книгу Ясунари Кавабата "Спящие красавицы" ✊
можно конечно сказать, что Джулия Ли "стащила" идею ✊ и воплотила ее не самым хорошим способом... ибо в книге то смысла как оказалось поболе, но там и тема самих спящих красавиц мало затронута, а рассказ идет о клиенте такого вот дома... то есть можно резюмировать, что режиссер хотела рассказать историю с другой позиции и хотела может даже как лучше, а получилось... ну вы поняли ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 15/10/2011 - 20:48:47):
Могу смело заявить, что фильм я не поняла, совершенно, хотя и досмотрела до конца.
книгу не хочешь почитать?
✊
Цитата (Savanna, 15/10/2011 - 20:48:47):
что это был за чувак неприятной наружности, к которому она все время приходила пить водку
ну типа парень ее
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Розака
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 15/10/2011 - 20:58:52):
[quote]а он типа алкоголик, да [quote]
ну или наркоман
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ироничное какое название Спящая красавица.
Женщина учится, мечется с одной подработки на другую, чтобы учебу оплачивать и умирающему бойфренду деньги накопить на детоксикацию. Спать ей как раз-таки некогда.
И держится потрясающе. С этим родиться надо или учиться десятилетиями. Мне она показалась очень интересной, прямой и необычно искренней.
За экзотические в том числе способы заработка осуждать желания нет. Если юное тело продается лучше, чем душа, и стоит неплохо, то и предложение будет.
Тут наверное, есть некий назидательный смысл: да, надо зарабатывать и приходиться жить по правилам, но, типа, молодежь, глядите, в то можете далеко зайти.
Быть последним утешением для старичков в клубе самоубийц-миллионеров - тут взвоешь. Предыдущую Сару в скрюченном состоянии и в истерике выводили и в машину усаживали двое мужиков. И фиг знает, куда девушек увозят, учитывая, что конфиденциальность для этого элитного хосписа превыше всего.
В общем, ничего особенного. Браунинг красотка. 5/10.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Зеленая миля
9 комментариев
Праведник
42 комментария
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Разбой
10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas
203 комментария
Синдром
1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
2 комментария
Идеальное убийство
6 комментариев
Границы любви
1 комментарий
Кровь
3 комментария
Киллер-хранитель
1 комментарий
Ирония судьбы в Голливуде
2 комментария
Корабль в Пусан
12 комментариев
Голиаф
1 комментарий
Любовники
14 комментариев
Своя война: Шторм в пустыне
13 комментариев
Однажды в пустыне
7 комментариев
Честный развод 2
4 комментария
Аманат
14 комментариев
Криминальный город 2
2 комментария
Весеннее пробуждение: Те, кого ты знал
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Отзывы
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
хммм... а там разве много смыслов? мне показалось идея одна - саморазрушение путем отсутствия цели в жизни ✌️ ✊
Нет?
я имела ввиду не в физическом плане, а в духовном
ага, видела я как она учится✊
до конца понять, что у нее там в душе происходило мне не удалось...
для нынешнего века эгоизма - глубина самопожертвования девочки {можно даже так сказать} просто неподъемна...поэтому 90% посмотревших и досмотревших, похоже, будут трактовать все это как мазохизм...а я бы назвал банальным поиском того самого смысла жизни, который вряд ли можно охарактеризовать какой-то общей схемой в духе "дерева, дома, сына" и готовность пренебречь ради этого какими-то по ее мнению условностями...
осудить девочку очень легко, а вот попытаться понять - тут не все женщины, наверно, справятся ✊ куда уж мне...кусочек ее пути показали, я бы, честно говоря, посмотрел бы и продолжение...
ради себя как ни странно в конечном итоге {хотя тут тоже можно поспорить и плавно перейти в тему субъективного понятия смысла жизни ✊ }...типа жить нужно ради чего-то или это не жить получается - значит это что-то нужно найти...
я не увидел, что ее осуждают...пока я увидел, что ты ее в мазохистки записала, а другой безликий женский ник в саморазрушительницы ✊ как-то не очень позитивные отзывы...
я согласен, что она несколько "рисковая" девочка со своими взглядами, но потому и можно смотреть на ее внутренние метания от добру к злу, поиск себя в мире...
если фокусироваться на сонное тело, то как раз подходит фраза про 90%...мне лично было глубоко пофиг че там происходило, как и ей до определенного момента, пока все-таки видимо не решила, что манипуляции с телом на душу тоже как-то влияют...я на это смотрел как на средство получения бумажек, часть которых она так самозабвенно спалила, те если бы скажем она была бы проституткой или стриптизершей или просто студенткой-официанткой в кафе - не было никакой бы разницы - соль не в этом...✊ если пытаться взглянуть с ее колокольни -больше похоже на внутренний эксперимент над собой, а что будет, если сделать вот так, ну и деньги заодно для дружка нарика появятся...собсно я вообще воспринял все повествование как один большой эксперимент молоденькой девушки...и было интересно, во что это все может вылиться, но режиссер решила остановиться на звонкой ноте и обрубила нафиг все повествование...
сомнительные для тебя или для общества? или для тебя в лице общества? ✊
если запихивать ее в общепринятые рамки - она жестокая извращенка, которой в кайф запихивать себе в глотку непонятные предметы просто потому, что так нужно доктору франкентшейну, таскать водку для нарика, отсасывать первому встречному в баре {блин наверно надо было белым ✊ а то щаз народ бросится смотреть ✊ }...
вот только для нее эти рамки не существуют в принципе, они заменены внутренними ограничениями, и честно говоря их узнать и попытаться понять было намного интереснее...
для меня мазохизм плох, тк он эгоистичен без всяких оговорок, несмотря на конечную цель самопожертвования ✊ - что про нее сказать, ну никак не скажешь...фобиями и ханжеством не страдаю...
все зависит от того кого туда запустят и насколько всем этим управляют {главное-то ограничение мадам-сутенер выставляла все-таки} - вспомним первого дедушку...а потом лысого...разница на лице как грится...
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 08:58:07):Почему мазохизм эгоистичен? Садизм более эгоистичен, как мне кажется. В бытовой сфере мазохизм может даже очень быть неплох.
садизм - вторую сторону тоже касается, тк у него есть конкретные цели относительно этой второй стороны...а твое определение мазохизма тогда можно? ✊ а то мазохизм в бытовой сфере слишком мощно для меня ✊ я бы этой замечательно емкой фразой {только скорее с садизмом все-таки} охарактеризовал бы жизнь отдельных индивидуумов в целом...и даже не одного и не одной✊
✊ нормальные такие наезды
она и есть саморазрушительница и мазохистка... вот я даже не одинока в своем мнении ✊
мне даже было непонятно в процессе просмотра разве может быть настолько притуплен инстинкс самосохранения?
интересная мысль: гробить себя ради себя же... это как, прАстите? ✌️
гробить - это укладываться в крепко сбитые 6 досок? ✊
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 09:16:39):Фактически она говорит миру: бейте меня, насилуйте, унижайте, делайте вообще все, что захотите. В чем тут эгоизм? Как раз наоборот, она готова все отдавать, и вероятнее всего ей это нравилось, иначе бы она выбрала другую модель поведения.
я вот чего-то ничего такого не увидел...увидел симпатию к человеку, которого можно пожалеть, желание помочь врачу с небольшими неудобствами...в конце концов, заработок слегка нетрадиционным методом...а в чем он собсно так уж криминален - официантка в трусах? ну и далее совсем уж смелые эксперименты, которые к мазохизму тоже как-то никак...
ничем не лучше все это собсно мойки с интимными услугами для женщин, кстати говоря ✊ чем занимаются все те люди, которые там едят, и нафига оно им нужно - это другой вопрос...
а по поводу садизма и мазохизма - мазохизм {если уж совсем в общем без отношений полов}: желание человека попасть в определенную ситуацию с целью получить определенные ощущения...при этом человек не заставляет других его в эту ситуацию насильно запихивать {хы...прочитал и действительно похоже немного...вот только под ощущениями я имел ввиду удовольствие, а у нее чегой-то я такового не рассмотрел}...следовательно отталкивается только от своих желаний; садизм же наоборот навязывание конкретной ситуации и условий одним человеком другому с определенными целями, т.е. участвуют оба - одному нравится и хочется, а другому приходится, тк принуждают, заставляют и тд...как-то так ✊ ух блин, ща целую концепцию так накатаю...как профессор кислых щей ✊
Цитата (Розака, 08/09/2011 - 14:41:47):интересная мысль: гробить себя ради себя же... это как, прАстите?
этА прАстите как поняли, так и...а я имел ввиду "гробить" {по Вашему} ради поиска собственной цели и соответственно в конечном итоге ради себя...и если для кого-то это "гробить", то для некоторых это жить...ну или казаться хотя бы, как там удачно было замечено
ps короче кому лень разбираться, проще сказать безыдейная извращенская хрень
✊ и я на нем тоже остановлюсь, для себя только отмечу, что, возможно, что-то там было по-другому...
pps без оценок - кино необычное
а почему нет, кстати, тоже подходит, если не перегибать с летаргическим сном и не уходить уже в философию ✊ ...тогда и не нужно копаться в отдельном индивидууме, а на тебе сразу целый пласт...и становится ясен финальный вопль, который должен был "разбудить" спящую героиню...только я вот не согласен, что состояние поиска и метаний можно сном назвать...я бы ее назвал "активным" планктоном, те махающим веслами по мере возможного, плывя по течению, все-таки✊
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 21:03:37):любовь к нимфеткам это ай-яй-яй
хы...я во-первых не настолько старый, как тот хрыч в Лолите...во-вторых нимфетке по факту 22 ✊ ...и в-третьих это была всего лишь дань уважения грамотно сделанному художественному образу...сразу видно, что режиссер-тетенька...
а нимфетки с плеткой не бывает ✊ нимфетка - это к крылатым поближе, а плетка к хвостатому и с рогами ✊ кстати, если еще и этот факт за уши притянуть, то одна известная книжка учит всех быть мазохистами и подставлять щеки ✊
Цитата (Queen Julia, 08/09/2011 - 21:03:37):Не выбрала она и лечить детишек в Африке, а все ее действия носили сексуальный подтекст
ахахах...не удержусь...у доктора она заглатывала тоже с сексуальным подтекстом?✊ да и тот дружок в модной пижаме тоже не особо сексуален был
дружок в пижаме, это не работа ж... а у доктора, почему бы и нет... она могла бы кровь сдавать за деньги, например, ан нет выбрала все ж этот вариант
в любой работе можно найти сексуальный подтекст было бы желание ✊
и тут не про работу речь шла, а про жизнь в целом...мб девочка и подчинялась достаточно часто, но не воспринимала это как принижение, и с мне так не казалось...как-будто нет безотказных {или черезмерно добрых} людей...а жизнь ее поправляла по чуть-чуть...а тут уже прямо в мазохистки записывают ✊ Цитата (Андрей133, 08/09/2011 - 21:54:58):Того, кто подставляет свой мозг и тело: работодателю, информационным пространствам, половому партнеру, обществу…
вот, например, замечательные варианты...каждый может себя отнести к какому-нить...это значит тут все мазохисты? ✊ сознательно ведь подчиняются люди...это я к тому таким макаром приведу, что у каждого есть нимфетка с плеткой только в своем собственном воплощении ✊ ...а усмотреть сексуальный оттенок можно в чем угодно и уж тем более в какой угодно работе...ну копателя могил, наверно, только не уличишь ✊
можно конечно сказать, что Джулия Ли "стащила" идею ✊ и воплотила ее не самым хорошим способом... ибо в книге то смысла как оказалось поболе, но там и тема самих спящих красавиц мало затронута, а рассказ идет о клиенте такого вот дома... то есть можно резюмировать, что режиссер хотела рассказать историю с другой позиции и хотела может даже как лучше, а получилось... ну вы поняли ✊
книгу не хочешь почитать?
✊ Цитата (Savanna, 15/10/2011 - 20:48:47):что это был за чувак неприятной наружности, к которому она все время приходила пить водку
ну типа парень ее
ну или наркоман
Женщина учится, мечется с одной подработки на другую, чтобы учебу оплачивать и умирающему бойфренду деньги накопить на детоксикацию. Спать ей как раз-таки некогда.
И держится потрясающе. С этим родиться надо или учиться десятилетиями. Мне она показалась очень интересной, прямой и необычно искренней.
За экзотические в том числе способы заработка осуждать желания нет. Если юное тело продается лучше, чем душа, и стоит неплохо, то и предложение будет.
Тут наверное, есть некий назидательный смысл: да, надо зарабатывать и приходиться жить по правилам, но, типа, молодежь, глядите, в то можете далеко зайти.
Быть последним утешением для старичков в клубе самоубийц-миллионеров - тут взвоешь. Предыдущую Сару в скрюченном состоянии и в истерике выводили и в машину усаживали двое мужиков. И фиг знает, куда девушек увозят, учитывая, что конфиденциальность для этого элитного хосписа превыше всего.
В общем, ничего особенного. Браунинг красотка. 5/10.
Авторизация по e-mail