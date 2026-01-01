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Кэтрин Моррис
Кэтрин Моррис Kathryn Morris
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Кэтрин Моррис

Kathryn Morris

Дата рождения
28 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Цинциннати, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков, Драматический актёр

Биография Кэтрин Моррис

Родилась 28 января 1969 года. Цинциннати, Огайо, США.

Популярные фильмы

Особое мнение 7.8
Особое мнение (2002)
Детектив Раш 7.5
Детектив Раш (2003)
Второкурсник 7.2
Второкурсник (2008)

Фильмография Кэтрин Моррис

На тлеющих углях 6.8
На тлеющих углях From Embers
триллер 2024, США
Смотреть трейлер
Идеальный парень 5.6
Идеальный парень The Perfect Guy
триллер 2015, США
Костяной томагавк 7.1
Костяной томагавк Bone Tomahawk
ужасы, вестерн 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
Кекс в большом городе 5.6
Кекс в большом городе The Sweeter Side of Life
комедия 2013, США
Второкурсник 7.2
Второкурсник Assassination of a High School President
комедия 2008, США
Смотреть трейлер
Воскрешая чемпиона 6.8
Воскрешая чемпиона Resurrecting the Champ
спорт, драма 2007, США
Детектив Раш 7.5
Детектив Раш
драма, криминал 2003, США
Час расплаты 6.6
Час расплаты Paycheck
триллер, боевик, фантастика 2003, США
Рецензия
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