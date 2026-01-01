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Фильмография
Кэтрин Моррис
Kathryn Morris
Киноафиша
Персоны
Кэтрин Моррис
Кэтрин Моррис
Kathryn Morris
Дата рождения
28 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Цинциннати, США
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Биография Кэтрин Моррис
Родилась 28 января 1969 года. Цинциннати, Огайо, США.
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Популярные фильмы
7.8
Особое мнение
(2002)
Билеты
7.5
Детектив Раш
(2003)
7.2
Второкурсник
(2008)
Фильмография Кэтрин Моррис
6.8
На тлеющих углях
From Embers
триллер
2024, США
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5.6
Идеальный парень
The Perfect Guy
триллер
2015, США
7.1
Костяной томагавк
Bone Tomahawk
ужасы, вестерн
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Кекс в большом городе
The Sweeter Side of Life
комедия
2013, США
7.2
Второкурсник
Assassination of a High School President
комедия
2008, США
Смотреть трейлер
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Воскрешая чемпиона
Resurrecting the Champ
спорт, драма
2007, США
7.5
Детектив Раш
драма, криминал
2003, США
6.6
Час расплаты
Paycheck
триллер, боевик, фантастика
2003, США
Рецензия
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