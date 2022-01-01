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Кэтрин Моррис
Кэтрин Моррис
Kathryn Morris
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Кэтрин Моррис
Kathryn Morris
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Дата рождения
28 января 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Кэтрин Моррис
Родилась 28 января 1969 года. Цинциннати, Огайо, США.
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Фильмография Кэтрин Моррис
Костяной томагавк
ужасы, вестерн
2015, США
7.0
Идеальный парень
триллер
2015, США
5.0
Кекс в большом городе
комедия
2013, США
5.0
Охотники за разумом
криминал, мистика, боевик, триллер, ужасы
2003, США / Нидерланды / Великобритания / Финляндия
7.0
Особое мнение
фантастика, боевик, триллер
2002, США
7.0
Претендент
триллер, драма
2000, США / Германия / Великобритания
6.0
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