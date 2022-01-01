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Ивана Миличевич

Ivana Miličević
Ивана Миличевич
Ивана Миличевич Ivana Miličević
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Дата рождения
26 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Сараево, Югославия (Босния и Герцеговина)
Рост
175 см
Биография Иваны Миличевич

Фильмография Иваны Миличевич
Вой. Перерождение
Вой. Перерождение
ужасы 2011, США
6.0
Приключения на Багамах
Приключения на Багамах
драма 2010, США
5.0
Падший
Падший
приключения, фэнтези 2007, США / Канада
7.0
Вверх тормашками
Вверх тормашками
комедия, мелодрама, детектив 2001, США
6.0
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