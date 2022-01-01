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Любовь Орлова
Любовь Орлова
О персоне
Фильмография
Любовь Орлова
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Дата рождения
29 января 1902
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
26 января 1975
Биография Любовь Орлова
Родилась 29 января 1902 года. Звенигород, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Любовь Орлова
Скворец и лира
драма
1974, СССР
4.0
Русский сувенир
комедия
1960, СССР
5.0
Композитор Глинка
биография, драма, мюзикл
1952, СССР
6.0
Мусоргский
драма, биография
1950, СССР
6.0
Встреча на Эльбе
военный
1949, СССР
6.0
Весна
комедия, мюзикл
1947, СССР
7.0
Светлый путь
комедия, мюзикл
1940, СССР
6.0
Волга-Волга
комедия, мюзикл
1938, СССР
6.0
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