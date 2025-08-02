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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1949

Рейтинг фильмов 1949 года

Письмо трем женам 8.0
1 Письмо трем женам
мелодрама, драма 1949, США
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Гуси-лебеди 7.8
2 Гуси-лебеди
анимация, короткометражный 1949, СССР
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Она носила желтую ленту 7.7
3 Она носила желтую ленту
драма, вестерн 1949, США
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Удар 7.6
4 Удар
криминал, драма, нуар 1949, США
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Увольнение в город 7.6
5 Увольнение в город
приключения, комедия, мюзикл 1949, США
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Счастливый рейс 7.3
6 Счастливый рейс
комедия, мелодрама 1949, СССР
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Лев и заяц 7.3
7 Лев и заяц
анимация, короткометражный 1949, СССР
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Кубанские казаки 6.7
8 Кубанские казаки
мюзикл, комедия 1949, СССР
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Встреча на Эльбе 6.7
9 Встреча на Эльбе
военный 1949, СССР
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