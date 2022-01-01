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Григорий Александров
Григорий Александров
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Григорий Александров
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Дата рождения
23 января 1903
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
16 декабря 1983
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Григория Александрова
Режиссер, актер. Родился 23 января 1903 года. Екатеринбург.
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Фильмография Григория Александрова
Мексиканская фантазия
документальный
1998, Россия
0.0
Скворец и лира
драма
1974, СССР
4.0
Русский сувенир
комедия
1960, СССР
5.0
Композитор Глинка
биография, драма, мюзикл
1952, СССР
6.0
Встреча на Эльбе
военный
1949, СССР
6.0
Весна
комедия, мюзикл
1947, СССР
7.0
Светлый путь
комедия, мюзикл
1940, СССР
6.0
Волга-Волга
комедия, мюзикл
1938, СССР
6.0
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