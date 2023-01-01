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Реальная любовь Реальная любовь
Киноафиша Фильмы Реальная любовь Реальная любовь, 2002: актеры и роли
Love Actually Реальная любовь 2002 / Великобритания / США
7.6 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Реальная любовь, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Кертис Ричард Кертис Richard Curtis
В ролях
Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Крис Маршалл Крис Маршалл Kris Marshall Мартин Фриман Мартин Фриман Martin Freeman Чиветел Эджиофор Чиветел Эджиофор Chiwetel Ejiofor Эндрю Линкольн Эндрю Линкольн Andrew Lincoln Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Хью Грант Хью Грант Hugh Grant Лора Линни Лора Линни Laura Linney Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Родриго Санторо Родриго Санторо Rodrigo Santoro Билли Боб Торнтон Билли Боб Торнтон Billy Bob Thornton Роуэн Аткинсон Роуэн Аткинсон Rowan Atkinson Дженьюэри Джонс Дженьюэри Джонс January Jones Элиша Катберт Элиша Катберт Elisha Cuthbert Дениз Ричардс Дениз Ричардс Denise Richards Томас Сангстер Томас Сангстер Thomas Sangster Шеннон Элизабет Шеннон Элизабет Shannon Elizabeth Клаудия Шиффер Клаудия Шиффер Claudia Schiffer
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