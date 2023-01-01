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Реальная любовь
Реальная любовь, 2002: актеры и роли
Love Actually
Реальная любовь
2002 / Великобритания / США
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7.6
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Реальная любовь, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Кертис
Richard Curtis
В ролях
Билл Найи
Bill Nighy
Колин Ферт
Colin Firth
Лиам Нисон
Liam Neeson
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Крис Маршалл
Kris Marshall
Мартин Фриман
Martin Freeman
Чиветел Эджиофор
Chiwetel Ejiofor
Эндрю Линкольн
Andrew Lincoln
Кира Найтли
Keira Knightley
Хью Грант
Hugh Grant
Лора Линни
Laura Linney
Алан Рикман
Alan Rickman
Родриго Санторо
Rodrigo Santoro
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
Роуэн Аткинсон
Rowan Atkinson
Дженьюэри Джонс
January Jones
Элиша Катберт
Elisha Cuthbert
Дениз Ричардс
Denise Richards
Томас Сангстер
Thomas Sangster
Шеннон Элизабет
Shannon Elizabeth
Клаудия Шиффер
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