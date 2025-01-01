Меню
Награды и номинации фильма Реальная любовь 2002

Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
